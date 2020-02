Limburgse klimaatcoalitie houdt stil protest aan stadhuis ‘t Scheep: “Roep de noodtoestand uit en neem actie” Emelie Wojcik

18 februari 2020

20u23 0 Hasselt Een zestiental bezorgde klimaatorganisaties en burgers voerden dinsdagavond een stil protest aan het Hasseltse stadhuis ‘t Scheep. Ze eisen dat het stadsbestuur de klimaatnoodtoestand uitroept. En dat nog liefst voor de eerstvolgende gemeenteraad.

“Over de hele wereld hebben al 1.300 lokale overheden in 25 verschillende landen de klimaatnoodtoestand uitgeroepen, van Hasselt verlangen wij hetzelfde", zegt woordvoerder Liesbet Croughs, actief bij Grootouders voor het Klimaat. “Daarnaast verlangen wij ook dat Hasselt eerlijk gaat communiceren over de hoogdringendheid van het probleem." De Limburgse klimaatcoalitie voerde bewust voor de start van de gemeenteraad actie aan het stadhuis. “Op die manier worden de aankomende raadsleden geconfronteerd met meer dan voldoende argumenten om eindelijk de ernst van de klimaatcrisis te erkennen in woorden én daden”, zegt Croughs. “We zouden dan ook graag zien dat ze tijdens de volgende gemeenteraad op onze eis ingaan.”

Klimaatfront

“Op dit moment onderschrijven zestien organisaties de actie, maar de kans is groot dat er in de toekomst nog enkele bijkomen, zeker als we niet gehoord worden”, stelt woordvoerder Liesbet Croughs, actief bij Grootouders voor het Klimaat. Tijdens de actie waren leden van Greenpeace Limburg, Grootouders voor het Klimaat Limburg, Transitie Limburg, Hart boven Hard Limburg, Armoedevakbond, Limburgs Landschap, Fietsfront Hasselt, Universiteit voor het Maatschappelijk Belang, Eva Limburg, Bite Back, Extinction Rebellion Limburg, JNM, Duurzaam Kermt, Limburgse Milieukoepel vzw, Plastiekbestrijding Vlaanderen en Fietsbibliotheek Hasselt aanwezig.

Derdebetalersregeling

Ook oppositiepartij PVDA sluit zich aan bij het front. “We kunnen onder andere de CO2-uitstoot terugdringen door zwaar te investeren in beter openbaar vervoer”, zegt Kim De Witte, fractieleider van PVDA. “Vanaf 2022 gaat het stadsbestuur jaarlijks 400.000 besparen op het budget van De Lijn, wij willen er juist méér in investeren. Ook het aantal zonnepanelen kan fors omhoog. Nu is slechts 5,5 procent van de daken in Hasselt bedekt. Dat percentage moet de hoogte in en dat gaat enkel met sociale maatregelen, zoals een derdebetalersregeling. Dat is een soort renteloze lening van de stad die wordt terugbetaald met winst uit de verlaagde energiefactuur.”

Klimaatplan

Het stadsbestuur diende vorige week nog een klimaatplan in. Daarin belooft de stad 100 miljoen euro te investeren. “Dat plan bestaat uit heel wat maatregelen die het klimaat ten goede moet komen”, aldus Croughs. “Maar wij zijn geen klimatologen, dus we kunnen niet zeggen of dat plan al dan niet voldoende is. Hoewel er zeker veel goede dingen in het plan staan, zijn we vooral bezorgd over de uitvoering ervan. Met dit plan willen ze tegen 2030 minstens veertig procent minder CO2 uitstoten. In 2011 werd er een soortgelijke overeenkomst gesloten. Ze zouden de uitstoot toen met twintig procent doen dalen, maar vijf jaar later was de uitstoot nog maar met één procent gedaald.”