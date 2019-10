Limburgse high potentials groeien bij Voka Limburg DSS

09 oktober 2019

16u30 0 Hasselt Leiding geven aan medewerkers is niet evident, maar is essentieel voor een ‘gezonde’ onderneming. Daarom organiseert Voka Limburg met ‘Real Leaders’ een uniek leiderschapsprogramma. De formule slaat aan, want de vierde editie is volledig uitverkocht. “We willen authentieke en impactvolle leiders maken van onze Limburgse jonge bedrijfsleiders”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg.

Dit jaar gaan 12 Limburgse young potentials buiten de bedrijfsmuren aan de slag in een langlopend traject van vijftien sessies. “Real Leaders is er voor iedere ondernemer die wil stilstaan bij zijn of haar leiderschapspositie en de eigen onderneming wil laten evolueren op een bewuste en waarde gedreven manier”, legt gedelegeerd bestuurder Johann Leten uit. Tijdens het traject staan de deelnemers stil bij zowel de ondernemer als persoon als bij de groepskant. Daarnaast gaan ze ook aan de slag met een specifiek veranderingsproject uit de eigen bedrijfsomgeving. De modules zijn zo opgemaakt om een authentiek leider te vormen, een belangrijke factor om de organisatie van de toekomst tot stand te laten komen.