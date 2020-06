Limburgse eventspecialist trekt aan alarmbel na uit de hand gelopen feestjes: “Laat ons de mensen bezighouden, want anders loopt dit mis!”

Hasselt

Om 1 uur ’s nachts moeten horecazaken verplicht de deuren sluiten, maar dat betekent voor veel jongeren niet het einde van de avond. Kijk maar naar de spontane feestjes die dit weekend ontstonden op het Flageyplein in Elsene en de incidenten in het Hasselts uitgangsleven . “Of je het nu wil of niet: mensen zullen altijd vertier zoeken. Daarom vraag ik met drang om de eventsector weer in te schakelen. Laat ons de mensen bezighouden, dan gebeurt dat tenminste veilig!”, klinkt eventspecialist Stefan Kerkhofs uit Bolderberg overtuigd.