Limburgse dj Tom Nash lanceert nieuwe single in volle coronacrisis Emelie Wojcik

23 april 2020

14u21 0 Hasselt Het zou een fantastische zomer worden voor Tom Knarren, oftewel dj Tom Nash. Zijn optreden voor de 10.000 bezoekers van het Waregemse festival Hype-O-Dream zou de grote doorbraak van de Maasmechelse dj betekenen. Maar het coronavirus besliste daar anders over. Toch blijft Tom niet bij de pakken zitten en lanceert hij in volle coronacrisis zijn nieuwe single ‘ Het zou een fantastische zomer worden voor Tom Knarren, oftewel dj Tom Nash. Zijn optreden voor de 10.000 bezoekers van het Waregemse festival Hype-O-Dream zou de grote doorbraak van de Maasmechelse dj betekenen. Maar het coronavirus besliste daar anders over. Toch blijft Tom niet bij de pakken zitten en lanceert hij in volle coronacrisis zijn nieuwe single ‘ Bonnie en Clyde ’.

De 21-jarige student Bedrijfsmanagement aan de Hogeschool PXL bracht eind augustus 2019 zijn eerste eigen single ‘On Your Side’ uit. Onder andere Lost Frequencies gaf ‘On Your Side’ een plaatsje in zijn eigen radioshow en ondertussen behaalde het nummer ook al meer dan 150.000 streams.

“Met mijn nieuwe single ‘Bonnie & Clyde’ mikte ik op de zomerfestivals”, zegt de teleurgestelde dj. “Als je weet dat ik dit jaar normaal gezien op het hoofdpodium van Hype-O-Dream mocht staan, begrijp je vast dat ik eens stevig gevloekt heb toen duidelijk werd dat het dit jaar niet zou doorgaan omwille van het coronavirus.”

Ondanks het feit dat zijn zomer in het water valt, krijgt Tom steun uit een ietwat onverwachte hoek. Zo kan de dj rekenen op de steun van zijn school Hogeschool PXL. “Wij zetten sterk in op het stimuleren en begeleiden van ondernemerschap”, zegt Griet Beerten, opleidingshoofd van de opleiding Accountancy-Fiscaliteit. “Het verheugt ons dat we een muzikaal talent als Tom een grondige kennis van en feeling met bedrijfsvoering kunnen meegeven, want dat zal zeker een extra troef voor hem zijn bij het verder uitbouwen van zijn muziekcarrière. ‘The best of both worlds’ als het ware.”