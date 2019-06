Limburgse dj/producer Kenn Colt klaar voor drukke zomer met release nieuwe single ‘Be Alright’ Ontdek de single in primeur Dirk Selis

20 juni 2019

07u57 0 Hasselt Het belooft een drukke zomer te worden voor de 30-jarige dj/producer Kenn Colt (Kenneth Claes) uit Hasselt en die zet hij in met de release van een gloednieuwe track. ‘Be Alright’, een nummer dat werkelijk barst van de summer vibes en door de speakers zal knallen van de beach bars aan de Vlaamse kust, tot de witte stranden van Ibiza.

De carrière van Kenn Colt, die al speelde op ’s werelds grootste festivalpodia (Tomorrowland (Boom), TomorrowWorld (US), Ultra Music Festival (Zuid-Korea),…) en ook resident dj is in Versuz Hasselt en Pacha Ibiza On Tour, blijft in stijgende lijn gaan. Zijn vorige tracks haalden reeds miljoenen streams en konden op support rekenen van grote namen als Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Bob Sinclar, Fedde Le Grand en vele anderen.

Tragisch verkeersongeval

Met ‘Be Alright’ zet Kenn Colt zijn pad verder na een erg bewogen en ingrijpende periode in zijn leven. In november 2017 kwam zijn vriendin Dominique om het leven in een tragisch verkeersongeval. Dat verdriet deelde Ken in de track ‘Come Back To Me’ (januari 2018). De steun die hij krijgt van zijn omgeving, fans en collega’s sleurt hem er stapje voor stapje door. Kenn blijft naarstig werken aan zijn muzikale carrière, omdat hij weet dat Dominique het zo zou willen.

2019 startte alvast succesvol voor Kenn Colt met de chart-hitter ‘Better Days’ en nu laat hij ‘Be Alright’ op de wereld los, een heerlijke, zomerse track in samenwerking met zanger Matthew Grant (LA). De sterren staan alvast gunstig, want collega’s als Fedde Le Grand, Lost Frequencies, Kryder & Henri PFR lieten reeds weten dat de track volop op hun support mag rekenen.

Ontdek de nieuwe single ‘Be Alright’