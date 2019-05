Limburgse deputés sturen hun kat naar TVL-studio Dirk Selis

26 mei 2019

19u10 30 Hasselt Limburgse politici lopen doorgaans de deur plat om in de TVL-studio te mogen aanschuiven. Maar vandaag is dit zeker niet het geval. “Nog nooit meegemaakt, vier deputés uitgenodigd, ze hebben zelfs bevestigd, maar niemand is komen opdagen. Enkel gouverneur Herman Reynders tekende present”, zegt TVL-hoofdredacteur Eddy Eerdekens.

Het is werkelijk met een vergrootglas speuren achter een politicus op de Via Media in Hasselt. Enkel Vera Jans (CD&V) uit Lanaken kwam opdagen. Maar voor de rest moet de TVL-verkiezingsshow het doen met vertegenwoordigers van Voka, VKW en Unizo. Ook de voormalige politiek hoofdredacteur Erik Donkier werd van stal gehaald om de nodige duiding te geven. Politici zitten voorlopig veilig in hun partijhoofdkwartieren, voorlopig zich schuil houdend voor het licht van televisiecamera's.