Limburgse deputatie vanaf 2020 in de cockpit van SALK 2.0

13 december 2019

16u18 0 Hasselt Vrijdagmiddag zakte de nieuwe Vlaamse regering zoals beloofd af naar de Limburgse Cordacampus. Na de wekelijkse ministerraad stond de eindrapportering van het SALK op de agenda en werden er afspraken gemaakt over SALK 2.0. Opmerkelijk, de Limburgse deputatie, tot voor kort de doodgravers van de provincie, nemen vanaf januari 2020 de leiding in de uitvoering van SALK 2.0

Om de negatieve gevolgen van de sluiting van Ford-Genk op te vangen, kwam er onder leiding van de Vlaamse regering het SALK-uitvoeringsplan 2013-2019. Daarvoor legden Vlaanderen, Europa, LRM, de provincie en de stad Genk samen 317,5 miljoen euro op tafel. Van de 134 SALK-projecten zijn er vandaag 83 uitgevoerd. 27 projecten zitten op schema, 13 zijn stopgezet en 11 projecten lopen omwille van een aantal procedures vertraging op. “Het was een positieve vergadering”, zei Vlaams minister Lydia Peeters achteraf. “We benen bij als provincie, dat is de conclusie. En de SALK-gelden geven Limburg zuurstof. Heel wat mensen hebben intussen een job gevonden en ook in de mobiliteitsdossiers is er vooruitgang. De Noord-Zuid gaat de goede richting en de andere Limburgse mobiliteitsdossiers volgen we op de voet en we gaan versnellen waar kan. Wat een goede mobiliteit is belangrijk voor onze Limburgse economie.”

“We hebben één grote werkgever vervangen door duizenden starters die samen zelfs een veel betere risicospreiding garanderen”, duidt Johann Leten van Voka-Limburg. “Dat neemt niet weg dat de randvoorwaarden van dat SALK nog steeds uitgevoerd moeten worden. Dat blijft een belangrijke eis en stimulans voor onze ondernemingen en de hele provincie. De volledige ontwikkeling van de ENA-gebieden en grote infrastructuurwerken als de Noord-Zuidverbinding en Spartacus moeten er komen. We zijn dan ook tevreden dat de Vlaamse regering die intentie herbevestigt via SALK 2.0.”

En die SALK liep normaal gezien deze maand af. “Maar we hebben beslist om door te gaan, want er blijven kwetsbaarheden waarop we verder moeten werken”, zei minister-president Jan Jambon (NV-A). “We hebben nieuwe zaadjes gepland. Die moeten nu voeding krijgen. Daarom 100 miljoen euro extra kapitaal voor LRM om nieuwe startende bedrijven wind in de zeilen te geven”, legt Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) uit. Begin volgend jaar wordt SALK 2.0 boven heet doopvont gehouden. De gouverneur, wie dat dan ook moge zijn, en gedeputeerde van Economie Tom Vandeput (CD&V) zullen aansturen. Naast vier vertegenwoordigers van de vier grote politieke partijen (N-VA, CD&V, Open Vld en sp.a) zullen daarin opnieuw afgevaardigden van de werkgeversorganisaties, vakbonden, VDAB, LRM, Nuhma en de stad Genk zetelen. In haar begroting heeft de deputatie voor SALK 2.0 alvast 19 miljoen euro voorzien in het acceleratiefonds. Een deputatie die deze keer alles in handen heeft om het waar te maken.