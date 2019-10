Limburgse burgemeesters geven massaal voorkeur aan Belgische burgemeesterssjerp BVDH

01 oktober 2019

09u38 0 Hasselt De eerste beslissingen van de pas gevormde Vlaamse regering zijn bekend. Zo zullen Vlaamse burgemeesters voortaan mogen kiezen of ze een Belgische of Vlaamse burgemeesterssjerp dragen. Uit een kleine rondvraag blijkt dat de Limburgse burgemeesters massaal de voorkeur geven aan de tricolore.

Zestien van de negentien burgemeesters die reageerden op onze vraag, gaven aan de voorkeur te geven aan een Belgische burgemeesterssjerp. De vrije keuze vinden de burgemeesters evenwel geen probleem. Waarom dan toch de Belgische? “Omdat ik als burgemeester federale Belgische taken uitvoer”, motiveert burgemeester van Pelt Frank Smeets (CD&V) zijn keuze. Hij wordt daarin gevolgd door zijn partijgenoot Wim Dries, burgemeester van Genk: “Met mijn tricolore sjerp toon ik dat de ik Belgische overheid ook vertegenwoordig.”

Volgens burgemeester van Ham Dirk De Vis (CD&V) apprecieert het publiek het dragen van een sjerp: “En wij moeten niet alleen de Vlaamse wetten, maar ook de Belgische wetten respecteren.” Plaatsvervangend burgemeester van Leopoldsburg Marleen Kauffmann (CD&V) onderstreept dat ze nog steeds fier is Belg te zijn. “Ik ben eerst Hoeselaar, dan Limburger, dan Vlaming, Belg en Europeaan, maar ik behoud de driekleur. Daar staat trouwens een Vlaamse leeuw op”, zegt burgemeester van Hoeselt Werner Raskin (Open Vld).

Enkel wanneer verplicht

De voorstanders van een Vlaamse leeuw vinden we in Diepenbeek, Voeren en Hasselt. Niet toevallig hebben die gemeenten allemaal een N-VA-burgemeester. “Ik zal de sjerp dragen wanneer dat verplicht is, niet meer of niet minder”, zegt Hasselts burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

