Limburgse burgemeesters boos over aanpak eikenprocessierups Greet Henderix

04 november 2019

19u47 0 Hasselt De plaag afgelopen zomer was nog nooit zo groot. De eikenprocessierups zorgde voor overlast in nagenoeg de hele provincie. “En volgend jaar wordt het wellicht minstens even erg”, zegt Luc Crèvecoeur, expert van het Provinciaal Natuurcentrum. De Limburgse steden en gemeenten willen daarom hulp van de Vlaamse overheid.

Omdat het in het voorjaar warm was, was de periode om preventief te sproeien een pak korter dan normaal. De bestrijding van de eikenprocessierups liep daarom niet vlot, met veel overlast als gevolg. Zelfs in Haspengouw. Dat blijkt uit een evaluatie die de Provincie Limburg had bevolen, en is voorgesteld aan de Limburgse gemeentebesturen. Maar concrete acties naar volgend jaar toe bleven uit.

Niet aanwezig op het overleg: het Agentschap voor Natuur en Bos. “Dat is voor mij een enorme frustratie, dat de Vlaamse overheid hier niet is”, reageert Johan Tollenaere, burgemeester van Maaseik (Open Vld). “Omdat we vooral met het Agentschap Natuur en Bos een belangrijke partner hebben die een grote rol speelt. En waar we veel vragen voor hebben en waar afspraken mee gemaakt moeten worden. De tijd dringt enorm en ik heb de indruk dat een aantal mensen niet beseffen hoe groot en hoe moeilijk het probleem is.” De Limburgse burgemeesters voelen zich in de steek gelaten. “Er moet meer coördinatie en samenwerking komen, want anders gaan we geen stappen vooruit kunnen zetten”, zegt Rik Rijcken, burgemeester van Hamont-Achel (PRO).

50.000 euro

Het Agentschap voor Natuur en Bos beslist welke sproeistoffen er mogen gebruikt worden, en ook waar en wanneer dat kan. Gedeputeerde voor Milieu en Natuur, Bert Lambrechts (N-VA), zal daarom vragen om spoed te zetten achter die beslissingen. Ook zal hij bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) uitnodigen. “Ik ga haar vragen om samen met mij de gemeenten te bezoeken, want dit is toch echt wel een probleem.”

De Provincie Limburg voorziet volgend jaar trouwens dubbel zoveel geld, voor de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. In totaal gaat het om 50.000 euro. Er is ook een plan goedgekeurd, in samenwerking met Nederland, om de insecten op een alternatieve manier te bestrijden. Met natuurlijke middelen, zoals mezen en kevers. Maar dat kan ten vroegste in 2021.