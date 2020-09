Limburgse bedrijven willen investeren ondanks slechte vooruitzichten Emily Nees

13u10 0 Hasselt Vier op tien Limburgse ondernemers stelt in het derde kwartaal nog steeds een omzetdaling vast van meer dan 20%. Dat blijkt uit de nieuwe enquête van Voka – KvK Limburg. Hoewel meer ondernemers in 2021 ook omzetverlies verwachten, blijft de bereidheid om te investeren groot. 43% geeft aan evenveel of meer te willen investeren dan voor de coronacrisis. Dat is een tiende meer dan de resultaten in augustus.

De coronacrisis blijft een grote impact hebben op de Limburgse bedrijven. Slechts één op vijf zit terug op eenzelfde omzetniveau als voor de pandemie. Dat blijkt uit de vijftiende corona-enquête van Voka – KvK Limburg, die de Limburgse ondernemers bevroeg naar de vooruitzichten in 2021. 36% denkt dat ze volgend jaar nog een omzetdaling van 20% of meer mogen verwachten in vergelijking met voor de crisis. In augustus deed slechts 28% van de ondernemingen die voorspelling.

Nog steeds 14% van de Limburgse ondernemers acht het overigens mogelijk om op korte termijn failliet te gaan. Een derde van de bedrijven kan in de huidige situatie nog maar zes maanden overleven zonder vers kapitaal. De helft van de Limburgse ondernemers kunnen het maximum nog een jaar volhouden zonder extra kapitaal.

43% wil investeren

Toch ook licht positief nieuws in de resultaten van de enquête. Een vijfde van de ondernemers geeft aan dat het volgend jaar terug op het omzetniveau zal zitten van voor corona. En ondanks crisis blijft investeringsbereidheid groot in Limburg. 43% geeft aan evenveel of meer te willen investeren. In augustus lag dat percentage nog een stuk lager, namelijk op 34%.

“Onze ondernemers willen investeren in groei en daar mag de politiek een voorbeeld aan nemen”, vindt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. “Ze moet dringend een relance- en transformatiebeleid voeren om groei aan te zwengelen, en perspectief te bieden aan ondernemingen en hun medewerkers. Een globaal plan van de Nationale Veiligheidsraad biedt perspectief om een goede balans te vinden tussen onze gezondheid, de samenleving en de economie.”