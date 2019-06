Limburgs toerisme minder in trek? “Aantal overnachtingen zit onder het niveau van vorig jaar” Dirk Selis

09u33 0 Hasselt Het aantal aankomsten en overnachtingen van toeristen in Limburg zit momenteel onder het niveau van dezelfde periode in 2018. Dat blijkt uit de conjunctuurbarometer van Voka – KvK Limburg. “De activiteit binnen de toeristische sector vertoont onmiskenbaar tekenen van afkoeling", zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. Gedeputeerde voor Toerisme Igor Philtjens relativeert dit.

In samenwerking met professor dr. Guido Van Rompuy, hoogleraar economie en econometrie, wordt elke maand een prognose gemaakt van de Limburgse conjunctuur. De Voka-KvK Limburg-indicator baseert zich hierbij op bouwvergunningen, inschrijvingen van nieuwe voertuigen, de arbeidsmarkt, het toerisme en internationale handel.

“Het aantal aankomsten (-2,7%) en overnachtingen (-1,6%) valt voor het eerst sinds lange tijd onder het niveau van de vergelijkbare periode van vorig jaar. Hetzelfde geldt voor de bezettingsgraden van de hotels. Onze conjunctuurbarometer kijkt bovendien ook zes maanden vooruit en verwacht een afkoeling in de toeristische sector. Als we kijken naar de indicatoren voor toerisme (bezettingsgraden, aankomsten en overnachtingen) dan zien we een terugval in de cijfers. Daarom voorspelt onze conjunctuurbarometer even een mindere periode voor de toeristische sector ”, zegt Johann Leten.

Raket

Gedeputeerde voor Toerisme Igor Philtjens (Open Vld) relativeert de stelling van Voka Limburg. “De voorbije jaren boomt het toerisme in Limburg enorm”, zegt Philtjens . “Sinds 2013 hebben we 30 procent meer aankomsten en 24,5 procent meer overnachtingen. Zulke groei kan natuurlijk niet blijven duren. Een raket kan niet eeuwig de lucht in gaan, ooit moet hij blijven zweven. En dan kom je uit op een stagnatie of zelfs een lichte daling. De voorlopige cijfers voor de eerste twee maanden van 2019, die iets lager liggen dan in 2018, zijn voor ons nog niet alarmerend. Daar komt nog bij dat de krokusvakantie dit jaar in maart viel, terwijl die vorig jaar in februari viel. Een belangrijke factor, die uiteraard ook grote invloed heeft op het aantal overnachtingen", zegt Philtjens.

Fietsen door de Bomen

“Vanuit Toerisme Limburg zullen we in elk geval, samen met de toeristische sector, blijven innoveren en investeren in de promotie van de provincie als ideale dichtbijbestemming. Dat doen we bijvoorbeeld via ons fietsroutenetwerk, waarbij we uitpakken met Fietsen door het Water en Fietsen door de Bomen”, zegt Philtjens.