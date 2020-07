Limburgs luxevastgoed in trek Emily Nees

30 juli 2020

14u04 0 Hasselt De markt van het Belgische luxevastgoed breekt opnieuw verkooprecords. Dat blijkt uit een analyse van Hillewaere Vastgoed. Zo zijn er vorig jaar 747 huizen en 237 appartementen boven de één miljoen euro verkocht. Ook in Limburg werden er 40% meer huizen boven één miljoen euro verkocht, al gaat het in absolute aantallen maar om 24 woningen.

De groei van de markt is vooral voelbaar in Vlaanderen, met West-Vlaanderen als koploper. Daarna volgen Brussel en Antwerpen. Ook Limburg doet het niet slecht met een stijging van 40% tegenover 2018. Er werden in totaal 24 huizen en 2 appartementen verkocht, met een prijskaartje van meer dan één miljoen.

Hasselt en Genk

“Dat was voornamelijk in of rond Hasselt en Genk”, zegt Roel Druyts, CEO van Hillewaere. “Steeds meer gefortuneerde Limburgers willen hun grote villa op het platteland inruilen voor een ‘karakterwoning’. Denk daarbij aan een herenwoning met stadstuin en garage, in de stad of aan de rand.

“Dat type woningen is een nieuw statussymbool geworden, iets wat niet iedereen heeft. Kandidaat-kopers willen in hun nieuwe woning evenveel ruimte en comfort als in hun oude pand, maar dan dichtbij of in de stad. En dat mag wat kosten”, besluit Druyts.