Limburgs koppel genomineerd voor Belgian Travel Blog Award Emelie Wojcik

14 januari 2020

14u06 0 Hasselt Reisblogs winnen de laatste jaren aan populariteit, ook in België. En dus organiseert Bloggers UTD voor het vijfde jaar op rij de Belgian Travel Blog Awards. Dit jaar maken de Hasseltse Jeroen Peeters en Tongerse Jennifer Dekker kans om met een prijs naar huis te gaan. Met hun concept ‘binge traveling' lonkt het koppel naar de award voor beste nieuwkomer in het vak.

‘The Binge Travelers’, het blog van Jeroen en Jennifer, bestaat nog maar een jaar, maar wist met haar 1.840 volgers toch in het oog van de jury van de Belgian Travel Blog Awards te springen. “Je kon zelf content insturen om kans te maken op een nominatie", zegt Jeroen. “Wij stuurden verhalen in voor de categorieën ‘beste roadtrip, benelux en nieuwkomer’. Het was met ons verhaal over het Kaapverdische eiland Santo Antão dat we de nominatie voor die laatste categorie konden bemachtigen.”

Hoewel het koppel bij de ‘nieuwkomers' in het vak hoort, hebben ze allebei tonnen ervaring wat betreft bestemmingen promoten aangezien zowel Jeroen als Jennifer in de toeristische sector werkzaam zijn. Het concept van hun blog vertrekt dan ook vanuit hun werk. “We hebben allebei jaarlijks slechts twintig dagen verlof”, vertelt Jeroen. “Met ons blog ‘The Binge Travelers’ maken we er dus een sport van om al die dagen vol te proppen met leuke reizen in binnen- en buitenland. Net zoals sommige mensen de ene Netflix-serie na de andere bekijken of ‘bingen’, maken wij het ene na het andere tripje.”

Vlaanderen

De meest memorabele tripjes van de reizigers situeren zich in Kaapverdië en de Verenigde Staten. “De ongerepte natuur van Santo Antão en de natuurreservaten van Amerika hebben een diepe indruk op ons achtergelaten. Wij zijn natuurliefhebbers dus waar we ook naartoe gaan, we zoeken naast de toeristische plekjes ook steeds verborgen parels in de natuur op”, aldus Jeroen. En die parels vind je volgens het koppel niet enkel in het buitenland. “Ook Limburg en de rest van Vlaanderen hebben een prominente plek op ons blog. Wanneer er minder tijd is om lange reizen te maken is het ideaal vertoeven in eigen land. Zo zijn wij bijvoorbeeld erg fan van het recreatiedomein Warredal waar je in cabines tussen het groen kan verblijven. Maar er is nog zoveel meer in Vlaanderen.”

Jeroen en Jennifer weten begin februari of ze de award in ontvangst mogen nemen. “Indien we de prijs in de wacht slepen, is dat in de eerste plaats een grote eer. Maar er bestaat natuurlijk altijd een kans op samenwerking met de sponsor van de award”, weet Jeroen nog. Naast de award voor beste nieuwkomer, maakt het koppel ook kans op de publieksprijs. Geïnteresseerden kunnen de avonturen en tips van ‘The Binge Travelers' volgen via hun website, Instagram- of Facebookpagina.