Limburgers zoeken verkoeling in verboden vijver ‘t Koet: “Ja, we weten dat het niet mag” Dirk Selis

07 augustus 2020

17u48 2 Hasselt Het Koet, de vijver in natuurgebied de Groene Delle in Stokrooie, is elke zomer wel een gewilde plek voor jongeren die er verkoeling in het water zoeken. “Maar het is er een gevaarlijke plek”, waarschuwt woordvoerder Dorien Baens van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. Maar die waarschuwing schrikt niet iedereen weg.

Verschillende mensen kwam vandaag naar ‘t Koet om even te plonzen, maar het mag daar niet. “Ja, we weten dat het niet mag. Maar even een plonsje kan toch geen kwaad. Het is ook zo warm hè”, vertrouwt een koppeltje vanop een luchtmatras ons toe.

“Het is elke zomer hetzelfde liedje. En nu met de coronamaatregelen nog meer”, zucht Dorien Baens van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. “Van de gevaren ter plaatse zijn alle partijen overtuigd. Er is de vijver zelf, die tot 15 meter diep gaat en zo plotse stromingen kan veroorzaken of waardoor er erg koude plekken ontstaan. En met de droogte is er natuurlijk ook het brandgevaar en door de vele bezoekers is er dan ook nog eens een grote zwerfvuilproblematiek. Maar omdat de vijver grotendeels op privégebied ligt, kan de politie er niet zomaar optreden. Nu, we hebben er donderdag 5 PV’s uitgeschreven en hebben er de voorbije weken een drietal personen op drugsbezit betrapt. Dit weekend gaan we de controle nog opvoeren. Dus, men weze gewaarschuwd. Want een PV gaat gepaard met een boete van 350 euro. Onmiddellijk te betalen.”