Limburgers laten kinderen thuis op eerste dag van school lockdown Emelie Wojcik

16 maart 2020

17u42 0 Hasselt Vorige week kondigde de federale regering aan dat de lessen op alle Belgische scholen vanaf 16 maart 2020 opgeschort worden. De scholen moeten wel verplicht opvang voorzien voor kinderen die nergens terecht kunnen. Uit een rondvraag van de redactie blijkt dat heel wat Limburgse ouders hun kinderen op de eerste dag van de school lockdown thuis hielden.

In het Atlas College in Genk zijn er enkel leerlingen langsgekomen om wat boeken te halen of laptops uit te lenen. Niemand heeft zich ingeschreven voor de opvang, terwijl daar zo’n 3.000 leerlingen naar school gaan. Het Genkse Sint-Lambertuscollege verwacht de komende dagen dan weer wel tussen de 7 en 11 leerlingen op school. Ook het Technisch Instituut St.-Jozef in Bilzen voorziet opvang, al is dat slecht voor één leerling op één bepaalde dag. “Verder geven we enkel online taken, dus geen online lessen”, aldus de directie. Ook in het Tongerse Viio hadden maar 3 van de 1.800 leerlingen opvang nodig.

De vrije basisschool De Kievit in Hasselt ontving vandaag dan weer 28 van de 156 kleuters en 24 van de 275 leerlingen van de lagere school. Zowel de leerlingen die thuis blijven als de schoolgangers krijgen taken. De kinderen in de opvang moeten zelfs de eerste twee uren van de dag leertaken zoals leeropdrachten uitvoeren. Ook in Kindsheid Jesu Hasselt, waar eerder al een coronabesmetting werd vastgesteld, kwamen een tiental leerlingen van de 1.800 naar school. In de Diepenbeekse methodeschool De Loep bleven maar liefst 242 van de 253 leerlingen ‘in hun kot’. “Al waren er wel 11 leerkrachten aanwezig”, aldus directrice Ann Ceyssens. “Zij bekijken hoe we alle leerlingen van oefenleerstof kunnen voorzien.” In de Lummense basisschool ‘t Klinkertje waren dan weer een twintigtal kinderen van de 200 genoodzaakt om hun dag op school door te brengen.

Ouders in de zorgsector

Ook bij de Houthalense methodeschool Sprankel stond er vandaag zelfs helemaal niemand aan de schoolpoort. In vrije basisschool Lillo’s klavertje in Houthalen waren slechts 25 van de 200 leerlingen aanwezig in de opvang. Ook in basisschool Proosterbos in Maasmechelen kwamen slechts 25 leerlingen opdagen, terwijl dat er normaal gezien 450 zijn.

In Opglabbeek zag basisschool De Lettertuin vandaag slechts 2 leerlingen van de lagere school en 5 kleuters opduiken, hoewel dat er in totaal normaal gezien 221 zijn. “De meeste kinderen zijn van ouders die in de brede zorgsector werken”, klinkt het bij de directie.

Het Don Bosco in Bree verwelkomde vanmorgen met 30 leerlingen iets meer volk. Toch rekent de school zonder coronacrisis op 210 aanwezigen. De Vuurvogel, eveneens in Bree, ving dan weer 32 leerlingen op, maar wel van een totale 449 leerlingen. De aanwezigheidslijst van basisschool Wonderwijs uit Wijshagen bleef ook vrij leeg: “Vanmorgen waren er 7 kleuters en 12 leerlingen aan school”, zegt directeur Michel Braeken. “Maar in totaal hebben we 25 kleuters en 106 leerlingen. Momenteel organiseren we een voor- en naschoolse opvang die open blijft aan onze school. We proberen de leerlingen nuttig bezig te houden. De leerlingen die thuis bleven, kregen via mail van hun juf opdrachten om te maken. Ook werden oefeningen klaargezet op een digitaal platform. Verder houden we rekening met de gezondheidsvoorschriften.”