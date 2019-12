Limburgers lappen vuurwerkregels aan hun laars: tientallen meldingen bij politie MMM

31 december 2019

20u08 5 Hasselt Het vuurwerkreglement wordt allesbehalve toegepast. In heel wat gemeenten geldt een verbod en waar het wél is toegelaten mag het tussen 23 en 1 uur worden afgestoken. Toch krijgt de politie al dagen klachten binnen.

Het regent al dagen klachten op sociale media over vuurwerk dat wordt afgeschoten. Zo in Genk, Diepenbeek, Maasmechelen, Maaseik en Lanaken.

Meerdere meldingen kwamen binnen in verschillende politiezones. Het gaat in de meeste gevallen om knalbommetjes, meestal afgevuurd door jongeren.

In Maaseik wordt er bijvoorbeeld gepatrouilleerd in de binnenstad. “Daar geldt zelfs een totaal verbod. Een extra patrouille van de politie zal actief zijn vanavond en vannacht om te controleren op het gebruik van vuurwerk én ook op overlast in het algemeen", zegt burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld).

De politie CARMA, LRH en LAMA in Genk, Hasselt en Maasmechelen liet eerder al weten dat er al enkele dagen een tiental meldingen per dag binnenstromen. “Veel mensen klagen vooral op sociale media, maar de drempel naar de politie is dan weer te groot om naar de politie te stappen", klink het.