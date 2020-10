Limburgers getuigen over koloniale periode tijdens expo ‘Bacongo Limburg’ in Stadsmus Hasselt Giulia Latinne

09 oktober 2020

18u53 0 Hasselt Het Stadsmus in Hasselt stelt de nieuwe tentoonstelling ‘Bacongo Limburg’ voor met 22 nooit eerder gebrachte getuigenissen van Limburgers over het dagelijkse leven in de Belgische kolonie. Een interactieve expo, want bezoekers krijgen via een briefkaartsysteem de kans om persoonlijke vragen aan de Limburgse getuigen te stellen.

Met ‘Bacongo Limburg’ blikt het Hasseltse Stadsmus terug op de Belgische koloniale periode in Congo. Voor de expo getuigen in totaal 22 Limburgers voor de eerste keer over de periode én het verzet tegen het koloniale systeem vanuit Congolese en Belgische hoek. “Daarbovenop is deze nieuwe expo een uitgelezen kans voor leerkrachten”, benadrukt schepen van cultuur Joost Venken. “Door een recente aanpassing van de eindtermen geeft het secundair onderwijs een centrale plaats aan de geschiedenis van de Belgische kolonie, en daar kan ‘Bacongo Limburg’ bij helpen. Door de coronacrisis is het minder evident om als klas naar de expo te komen, maar daarom gaat de tentoonstelling naar de klassen toe”, aldus Venken.

‘Bacongo Limburg’ is een intensieve samenwerking tussen Vormingplus Limburg vzw, Bibliotheek Hasselt Limburg, Koninklijke Koloniale vereniging van Limburg, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, Erfgoed Haspengouw, Dienst cultuur Lanaken, UHasselt, Africamuseum en Hand in Hand vzw. Na Hasselt trekt de expo volgend jaar ook naar Bilzen, Maasmechelen, Lanaken, Sint-Truiden en eventueel Brussel.