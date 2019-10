Limburg telt eindelijk minder verkeersdoden (na een gruwelijk 2018) Dirk Selis en Toon Royackers

03 oktober 2019

09u26 0 Hasselt Het aantal verkeersdoden in Limburg is in de eerste helft van 2019 eindelijk opnieuw gedaald. Volgens de verkeersveiligheidsbarometer van Vias waren er drie verkeersdoden minder, in vergelijking met dezelfde periode van 2018. Limburg is daarmee de enige Vlaamse provincie die een daling laat optekenen. Dat werd trouwens hoog tijd, want 2018 was dan ook een gruwelijk jaar op onze lokale wegen.

In heel België was er de afgelopen zeven jaar een constante daling van het aantal verkeersdoden. Helaas pieken de statistieken nu opnieuw van 241 naar 306 slachtoffers. Maar Limburg is deze keer de positieve uitzondering. “In de eerste zes maanden van het jaar zijn op de Limburgse wegen drie doden minder gevallen dan in dezelfde periode vorig jaar. We dalen daarmee van 29 slachtoffers in de eerste helft van 2018, naar 26 in de eerste helft van 2019. Het aantal letselongevallen daalde gelukkig nog meer: van 1.469 naar 1.350 ongevallen waarbij iemand gewond werd”, vertelt Stef Willems van Vias. “Nooit eerder waren er minder letselongevallen in Limburg. Vooral bij de voetgangers (-21%), motorrijders (-21%) en bij inzittenden van bestelwagens (-15%) waren er opvallend minder ongevallen waarbij iemand gewond raakte of stierf.”

7 slachtoffers op 1 dag

Om te spreken van een positieve kentering van de ongevallenstatistieken in Limburg is het echter veel te vroeg. Het gaat dus duidelijk maar om de cijfers van de eerste zes maanden van 2019. In het eerste weekend van juli kende Limburg bijvoorbeeld alweer zeven verkeersslachtoffers op één dag. In één wagen stierven vijf mensen, toen STVV-speler Mo Nitcheu samen met zijn vier vrienden het leven liet in Kortessem. Hun wagen belandde tegen een leegstaand café. Datzelfde weekend stierf nog een seingever in Borgloon en bezweek een jonge bestuurder toen hij tegen een woning botste in Dilsen-Stokkem. Die tragische cijfers zullen pas eind dit jaar in de statistieken van Limburg staan. Ter vergelijking: in het hele jaar 2017 vielen er 33 verkeersdoden in Limburg. Op dit moment zitten we daar al opnieuw aan. Het is dus veel te vroeg om van een positieve kentering te spreken.

Stijging in de rest van Vlaanderen

Voor de rest van Vlaanderen begint 2019 duidelijk minder goed. “Het aantal verkeersdoden op onze wegen is nationaal fors gestegen tijdens de eerste zes maanden van het jaar: +27% in vergelijking met dezelfde periode in 2018 (ofwel 306 doden in plaats van 241)”, legt Willems verder uit. “Deze stijging komt er na zeven jaar waar de cijfers nationaal telkens daalden. De balans nu is vergelijkbaar met die van 2016, toen er 313 doden waren in de eerste zes maanden van het jaar. Het aantal gewonden daalt daarentegen (van 23.524 naar 22.756, ofwel -3%) wel, net zoals het aantal ongevallen (van 18.676 naar 18.116, ofwel -3%). Dat heeft dan voornamelijk te maken met het aantal verkeersdoden in de provincies Antwerpen (van 29 naar 41 doden) en Vlaams-Brabant (van 10 naar 26 doden) waar men een opmerkelijke stijging constateerde.”