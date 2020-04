Limburg stelt provinciale belasting voor gezinnen en bedrijven uit Dirk Selis

07 april 2020

14u21 0 Hasselt De Limburgse deputatie heeft in het kader van de coronacrisis een eerste pakket van maatregelen goedgekeurd. De provinciale belasting voor zowel gezinnen als bedrijven wordt uitgesteld tot het najaar. Daarnaast wil het provinciebestuur de behandeling van omgevingsvergunningen binnen de voorziene termijnen behandelen.

De provinciale belasting wordt uitgesteld om de Limburgse bedrijven de nodige financiële ruimte te geven. De inning van de bedrijfsbelasting gebeurt normaal in juni, maar verschuift nu naar het najaar. De aanslagen zullen pas begin november worden verstuurd. “Het gaat om ruim 80.000 belastingaanslagen van zelfstandigen en bedrijven. Hierdoor kunnen zij langer beschikken over de liquiditeiten die broodnodig zijn voor de herstart van de onderneming of om het omzetverlies te overbruggen”, zegt gedeputeerde van Economie Tom Vandeput (CD&V).

Buffer

De deputatie heeft ook beslist om de provinciale belastingen voor gezinnen later te innen. “Naast bedrijven zijn ook vele Limburgers getroffen in hun gezinsinkomen”, vertelt gedeputeerde van Financiën Inge Moors (CD&V). “Het normaal belastingtarief is met 35 euro weliswaar beperkt, maar alle beetjes helpen zodat ook de getroffen gezinnen terug een financiële buffer kunnen aanleggen.” Verder zullen omgevingsvergunningen binnen de voorziene termijnen behandeld worden, voor zover ze niet werden opgeschort door het nooddecreet. Het provinciebestuur wil op die manier vermijden dat investeringen nodeloos vertraging oplopen. De provincie stelt vast dat er de afgelopen weken nog heel wat dossiers digitaal werden ingediend.

De provinciale dienstverlening blijft intussen gegarandeerd door de invoering van telewerken. Tachtig procent van de provinciale medewerkers werkt van thuis uit. “Ook de provincie is een essentiële dienst. Voor de niet-essentiële taken is tijdelijke werkloosheid ingeroepen”, besluit Vandeput.