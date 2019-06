Limburg ruimt de ravage op na storm van dinsdagavond Toon Royackers Marco Mariotti Birger Vandael Dirk Selis

05 juni 2019

14u53 0 Hasselt Limburg ruimt massaal de ravage op na de storm die dinsdagavond over onze provincie trok. Brandweerzone Zuid West Limburg kreeg met 467 meldingen veruit de meeste oproepen te verwerken. In Lummen ging zelfs het dak van de sporthal van het Spectrumcollege gedeeltelijk vliegen. Het puin kwam op de speelplaats terecht. In het Noorden van Limburg moest de brandweer eveneens meer dan honderd oproepen verwerken. Daar ging onder meer het dak van de Breugelhoeve (foto) vliegen. Intussen houden de hulpdiensten hun hart al vast over een nieuwe onweerszone die mogelijk in de nacht van woensdag op donderdag over Limburg trekt.

“We zetten op dit moment al ons beschikbaar personeel in om de openbare weg vrij te maken en de ergste stormschade te herstellen,” laat woordvoerster Gretel Kerkhofs van Brandweerzone Zuid West Limburg weten. “Alle 467 oproepen die we binnen kregen gingen over stormschade. Nergens is ons wateroverlast gemeld. Vooral de gemeente Lummen lijkt het zwaarst getroffen. Heel wat bomen aan de Ringlaan en de Dikke Eikstraat gingen bijvoorbeeld tegen de vlakte.” Onder de ‘slachtoffers’ één beuk van liefst tweehonderd jaar oud. Eén bestuurder kreeg een boom op zijn wagen, maar hijzelf bleef gelukkig ongedeerd. Een deel van Lummen zat dinsdagavond en woensdagochtend zonder elektriciteit, omdat de bomen in de bovengrondse kabels terecht waren gekomen.

Directeur Joris Verboven van het Spectrum College in het centrum van Lummen kreeg ‘s avonds te horen dat het dak van de sporthal van zijn school zwaar beschadigd was. “Het gaat om de platen van een lichtstraat die losgekomen zijn. Ze zijn allemaal op de speelplaats terecht gekomen. We zijn vooral opgelucht dat dit ‘s avonds gebeurd is, en niet overdag als hier leerlingen rondlopen. Regelmatig wordt onze sporthal ‘s avonds nog verhuurd aan sportverenigingen, maar dat was dinsdagavond toevallig niet het geval. Hopelijk kunnen we dit met de verzekering snel oplossen. Voor onze school kunnen we makkelijk verder, want de examens zijn begonnen en dan is de sporthal minder nodig. Voor de sportclubs gaan we samen met de gemeente nog naar een tijdelijke oplossing zoeken.”

In buurgemeente Beringen wordt eveneens volop puin geruimd. Tientallen bomen in het bekende ‘Park van de Directeurswoning’ werden omver geblazen. Enkele zitbanken, een bushokje en zelfs de fitnesstoestellen raakten zwaar beschadigd. Net als het Park van Beverlo en het Koersels Kappelleke is de omgeving voorlopig afgesloten. Er is nog te veel gevaar dat er bijkomende takken naar beneden ploffen.

In de buurt van Beringen-Mijn spraken buurtbewoners dinsdagavond van een windhoos die ze hadden opgemerkt. Aan de Koolmijnlaan en de Tennisstraat gingen tientallen bomen tegen de vlakte. Beide straten waren ‘s nachts en een deel van de ochtend nog afgesloten. Het dak van de ‘Action’ liep schade op. Aan het mijnmuseum en verschillende andere horecazaken gingen de terrasstoelen vliegen. Aan de Hospitaalstraat blies de wind het dak van een garage stuk. Aan de Nieuwe Erven in deelgemeente Paal hing dan weer een partytent in de bovengrondse elektriciteitskabels. De tennisclub van Paal werd getroffen door omgewaaide bomen en een beschadigd terras. Langs de Paalsesteenweg kwam een boom op een vrachtwagen terecht. De trucker had net geparkeerd, en kwam er gelukkig met de schrik van af.

In buurgemeente Heusden-Zolder zaten woensdagmorgen honderden inwoners zonder elektriciteit in de wijken van Hal en Berkenbos. Aan de Lobbert raakte de veranda van een woning zwaar beschadigd. Verschillende straten in Heusden-Zolder waren tot woensdagochtend versperd door omgewaaide bomen. In Zonhoven werd de Koolstraat afgesloten nadat verschillende bomen in de elektriciteitskabels bleven hangen. Eén boom plofte nog op de oprit van een woning en beschadigde zo een auto en het dak van de bewoner. In de aanpalende Beverzakstraat viel een boom op een garage, waardoor het dak eveneens zware schade opliep. In Herk-de-Stad werd de Yurt - een soort tent uit Mongolië - die gebruikt werd voor de activiteiten van Ouders van een Overleden Kind (OVOK) vernield door de rukwind. Het treinverkeer ter hoogte van deelgemeente Schulen ondervond de hele ochtend grote hinder omdat de bomen op de rails terechtgekomen waren. In Houthalen-Helchteren was dinsdagavond de linker rijstrook van de E314 versperd door twee omgewaaide bomen.

Hoewel de meeste schade genoteerd werd in het Westen van Limbrug was ook de schade aan de Breugelhoeve in Peer bijzonder groot. Daar was een groot deel van het dak van de grote rijhal losgekomen. De stalen dakpanelen kwamen op de terreinen rond het gebouw terecht. Op het moment van de storm was er een groep schoolkinderen aanwezig, maar zij waren nooit in gevaar. In overleg met de leerkrachten en de directie van de school werd besloten om het verblijf gewoon te laten doorgaan. De Kindernamiddag op pinkstermaandag gaat wel niet meer door.

Op de Eikelbosstraat (N747) in Hechtel-Eksel waaiden gisterenavond tijdens het stormweer enkele grote Amerikaanse eiken omver. Deze kwamen terecht op de gewestweg en in de bosrand. Het wegdek liep daarbij schade op door het uitrukken van de boomwortels. De N747 wordt nu tijdelijk in beide richtingen afgesloten tussen Eksel (Hechtel-Eksel) en Kleine-Brogel (Peer) voor de opruim- en herstellingswerken. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Dit kan enkele dagen in beslag nemen. Er wordt een omleiding aangegeven.

In het zuiden van de provincie sloeg de bliksem in op een woning aan de Herestraat in Kortessem. De elektrische leidingen vlogen er uit de muren, en het dak liep schade op. In Sint-Truiden en Gingelom waren verschillende straten versperd door omgewaaide bomen. Net buiten Limburg in Schaffen op de grens met Diest ging het bovendak van een woning volledig vliegen aan de Postbaan.