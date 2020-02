Limburg, provincie met de zwaarste voet: niemand die ons bijhoudt buiten de bebouwde kom en op de snelweg Dirk Selis

21 februari 2020

09u21 0 Hasselt Niets om trots op te zijn: wij Limburgers, hebben van alle Vlamingen de zwaarste voet. Binnen de bebouwde kom houden de Vlaams-Brabanders ons nog bij wat te snel rijden betreft, maar eens daarbuiten en op de snelweg kennen we onze gelijke niet. Of... misschien is de Limburger gewoon eerlijker wanneer hij/zij vragen krijgt over rijgedrag.

Dat Limburgers al eens sneller de limieten aan hun laars durven lappen in het verkeer, blijkt uit de achtste editie van de jaarlijkse Nationale VerkeersONveiligheidsenquête van Vias Institute. Deze keer werden hier zesduizend Belgen bevraagd, onder wie 490 Limburgers. “Eerste vaststelling? Snelheid blijft een groot probleem achter het stuur”, aldus Stef Willems van Vias Institute.

“Het percentage automobilisten dat zegt te snel te rijden, is toegenomen in vergelijking met vorig jaar”, vervolgt Willems. “Zowel binnen de bebouwde kom (van 26 naar 28 procent) als buiten de bebouwde kom (van 31 naar 36 procent) en op snelwegen (van 27 naar 32 procent) geven meer bestuurders aan dat ze minstens één keer per maand de snelheidslimieten niet respecteren. Om dit tegen te gaan, zullen nog dit jaar in heel het land tientallen trajectcontroles geactiveerd worden.”

Te snel op de snelweg

Geen goede cijfers, maar in Limburg zijn ze nog wat slechter. Want waar het Vlaamse gemiddelde voor ‘minstens één keer per maand te snel rijden binnen de bebouwde kom’ op 28 procent ligt, is dat in Limburg 29 procent. Een opkikker is het allerminst, maar hier doen de Vlaams-Brabanders het nog even slecht als wij. Erger wordt het wanneer we buiten de bebouwde kom rijden. Daar duwt 42 procent van de Limburgers het gaspedaal minstens één keer per maand te diep in. Het Vlaamse gemiddelde (36 procent) ligt hier meteen een pak lager. Begeven we ons op de snelweg, dan rijdt 38 procent van de Limburgers minstens één keer per maand te snel. En ook hier doet de gemiddelde Vlaming het beter, met 31 procent.

Om voorts ook niet al te vrolijk van te worden: Limburgers nemen minder vaak het openbaar vervoer. In 2019 nam 42 procent van de Limburgers al eens de bus, tram of trein. En dat kan beter, getuige het Vlaamse gemiddelde van 56 procent. Zelfs het Belgische gemiddelde (50 procent) is beter. Al is er ook een lichtpuntje: bij de vorige bevraging gaf slechts 37 procent van de Limburgers aan dat hij of zij het openbaar vervoer in dat jaar gebruikt had. En we doen het ook goed op de fiets. Liefst 68 procent van de Limburgers haalde de tweewieler in 2019 van stal.

Maar even terug naar het hardrijden. “Een voor de hand liggende verklaring? Die is er niet meteen”, moet ook Sven Lieten toegeven. Al ziet de coördinator van de opleiding Verkeerskunde en Mobiliteit van Hogeschool PXL wel twee mogelijke pistes. “In Limburg zijn er relatief weinig files in vergelijking met de rest van Vlaanderen”, legt hij uit. “Daardoor durven Limburgers al eens sneller op het gaspedaal duwen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat de 490 Limburgers die het Vias bevraagd heeft, gewoon eerlijker zijn dan hun landgenoten uit andere provincies. Limburgers zijn nu eenmaal doorgaans wat ‘braver’ en strenger voor zichzelf.”