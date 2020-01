Limburg.net houdt afvaltarief deze legislatuur stabiel BVDH

14 januari 2020

12u06 0 Hasselt In het Oost-Vlaamse Destelbergen worden vanaf 1 februari nieuwe tarieven ingevoerd voor de ophaling van afval. Onze krant stapte daarom naar Limburg.net om te vragen of men in onze provincie ook aanpassingen plant. “Tijdens de huidige legislatuur zullen de bedragen stabiel blijven”, verzekert communicatieverantwoordelijke Ilse Luypaerts.

Als organisatie zamelt Limburg.net voor alle Limburgse gemeenten (en voor Diest) afval in. Het is ook verantwoordelijk voor de verwerking hiervan. De kosten die hiermee gepaard gaan, werden in het verleden grotendeels met algemene middelen door de stad of gemeente betaald. In het merendeel van de gemeenten stuurt Limburg.net inmiddels zelf de factuur naar de gezinnen. Limburg.net past al sinds 2012 hetzelfde tarief toe. “Sommige gemeenten geven evenwel een korting op het vaste bedrag van Limburg.net. Wij sluiten daarom niet uit dat deze per gemeente toch nog kunnen wijzigen”, voegt Luypaerts nog toe aan haar uitleg.

Optimo

Momenteel onderzoekt Limburg.net wel de mogelijke invoering van een nieuwe afvalsysteem Optimo in Limburg en Diest. “Dit nieuwe systeem heeft ook een invloed op afvalbelasting maar zal niet zorgen voor een stijging van de afvalbelasting. Integendeel, dit betekent voor 2/3 van de gemeenten zelfs een daling in de werkingskosten”, besluit Luypaerts.