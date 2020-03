Limburg.net beperkt aantal aangeboden afvalzakken tot vier per afvalsoort Redactie

27 maart 2020

13u53 0 Hasselt Limburg.net beperkt het aantal aangeboden afvalzakken tot vier per afvalsoort. De afvalintercommunale doet dat om tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk ophalingen te kunnen blijven garanderen.

Het aantal aangeboden zakken huisvuil en pmd was al beperkt tot vier per afvalsoort. Die maatregel lag in lijn met de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Nu wordt de beperking uitgebreid naar de groenafvalzakken. Zo mogen ook van die afvalsoort per gezin maximum vier zakken op straat staan. In gemeenten waar met containers wordt gewerkt is het niet langer toegelaten om extra zakken naast de container te plaatsen.

Verder worden de ophalingen van grofvuil aan huis voorlopig uitgesteld tot na 3 mei. Zo kan zoveel mogelijk capaciteit vrijgehouden worden voor huisvuil, gft, pmd, papier en karton. Bewoners die al een aanvraag voor grofvuilophaling indienden, worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. De geplande ophalingen worden verschoven naar de eerstkomende ophaaldatum in mei.