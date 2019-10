Limburg is enige Vlaamse provincie waar het aantal verkeersdoden daalt Dirk Selis

03 oktober 2019

09u26 0 Hasselt Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute waren er 3 verkeersdoden minder in Limburg in de eerste 6 maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Limburg is daarmee de enige Vlaamse provincie waar het aantal verkeersdoden daalt. Nationaal was er na een constante daling de afgelopen 7 jaar van het aantal verkeersdoden nu een stijging van 241 naar 306 verkeersdoden. Het aantal letselongevallen daalde nationaal wel: -3%. In Limburg daalde het aantal letselongevallen nog steviger: -8%.

“In de eerste 6 maanden van het jaar zijn op de Limburgse wegen 3 verkeersdoden minder gevallen dan in dezelfde periode vorig jaar (van 29 naar 26). Het aantal letselongevallen daalde stevig: - 8% (van 1469 naar 1350 ongevallen)”, vertelt Stef Willems van Vias. “Nooit eerder waren er minder letselongevallen. Vooral bij de voetgangers (-21%), de motorrijders (-21%) en de bestelwagens (-15%) waren er opvallend minder verkeersongevallen waarbij iemand gewond raakte of stierf.”

Maar stijging in de rest van Vlaanderen

Maar voor de rest van Vlaanderen is er minder goed nieuws. “Het aantal verkeersdoden op onze wegen is nationaal fors gestegen tijdens de eerste 6 maanden van het jaar: +27% in vergelijking met dezelfde periode in 2018 (ofwel 306 doden in plaats van 241)”, legt Willems verder uit. “Deze stijging komt er na 7 jaar waar de cijfers nationaal telkens daalden. De balans nu is vergelijkbaar met die van 2016, toen er 313 doden waren in de eerste 6 maanden van het jaar. Het aantal gewonden daalt daarentegen (van 23.524 naar 22.756, ofwel -3%) wel, net zoals het aantal ongevallen (van 18.676 naar 18.116, ofwel -3%). Dat heeft dan voornamelijk te maken met het aantal verkeersdoden in de provincies Antwerpen (van 29 naar 41 doden) en Vlaams-Brabant (van 10 naar 26 doden) waar men een opmerkelijke stijging constateerde.”