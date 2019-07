Limburg houdt van zijn bijen: van 750 naar ruim 1.100 imkers in vijf jaar. “En toch, bezint eer ge begint”

09 juli 2019

21u13 0 Hasselt Het aantal imkers in Limburg is spectaculair toegenomen. “In vijf jaar stellen we een stijging vast van 750 naar meer dan 1.100 bijenhouders”, zegt Philip Duts, voorzitter van de Limburgse Imkersbond vzw. Maar wie geen fan is, vergist zich vaak. “Veel mensen kunnen geen bij van een wesp onderscheiden.”

“Mijn vrouw zegt altijd: ‘jouw bijen komen op de eerste plaats’ en ik kan dat niet ontkennen. Eén zijn met het gezoem van mijn bijen: het is het schoonste wat er is.” Philip Duts lacht wanneer hij het vertelt. Steeds meer Limburgers kennen het gevoel.

Hasselaar Marc Severi van imkerij The Happy Bees schrijft de positieve trend grotendeels toe aan de vele inspanningen van de Limburgse Imkersbond. “Maar het mag geen hype worden. ‘Bezint eer ge begint’. Bijen houden, brengt een aardig kostenplaatje met zich mee en is een tijdrovende bezigheid. Je koopt ook geen hond om hem drie jaar later in een asiel te dumpen.”

Pro’s en contra’s

Om geïnteresseerden goed te informeren, worden er onder andere vanuit de Limburgse Imkersbond uitgebreide cursussen georganiseerd. “Die opleidingen zitten vrijwel meteen vol”, zegt Philip Duts. “Maar ik stel vast dat er van de honderd cursisten na drie jaar nog maar dertig overblijven en na vijf jaar nog maar tien.” Nochtans worden de pro’s en contra’s op zo’n avond onverbloemd opgelijst. “Wie tussen maart en augustus langer dan zeven dagen weg is bij zijn honing, begint er maar beter niet aan. Het komt wel vaker voor dat amateurs er de pest in krijgen en hun bijen dumpen in het bos. In zo’n geval veroorzaken de diertjes natuurlijk overlast.”

Ook Duts benadrukt het onderschatte prijskaartje. “Imkerij is geen goedkope hobby. Je zit voortdurend met nieuwe uitgaven. Bovendien ‘imkert’ de nieuwe generatie anders dan de oude garde. Als imker sta je midden in de natuur, honing is een bijzaak.”

Zwermseizoen

Hoe graag imkers ook hun bijen zien, veel mensen zijn helemaal niét met de beestjes vertrouwd. Dat is vooral het geval tijdens het zwermseizoen, dat volgens de Hasseltse imker Marc Severi stilaan op zijn einde loopt. “Bijen stichten hun nieuwe kolonies vooral tussen april en eind juni. Maar ook nu krijgen we nog regelmatig meldingen van mensen met ongewenste gasten in hun tuin.”

Bijen of wespen

Bijgevolg staat de telefoonlijn van brandweerzone Oost-Limburg dezer dagen roodgloeiend, met de vraag om een (vermeend) wespennest te verdelgen. Dat blijken behoorlijk vaak bijen te zijn. “Onze brandweermannen stellen bij aankomst dikwijls vast dat er geen enkele wesp te bespeuren valt", klinkt het bij het brandweerkorps. “Het team keert dan onverrichter zake terug en dat is best vervelend.”

Bijen van wespen onderscheiden, is nochtans niet zo moeilijk. “Je herkent wespen aan hun dunne, onbehaarde lichaam met felgele strepen. Wie toch twijfelt, stuurt ons best eerst een foto via Messenger.” Karen De Smedt, communicatiechef van brandweerzone Oost-Limburg, maant aan het e-formulier voor wespenverdelging op www.bwol.be in te vullen. “Wie telefonisch een wespenverdelging wil aanvragen, moet bereid zijn om zijn beurt af te wachten. Het online formulier is eenvoudig en snel.” Een wespenverdelging door de brandweer in Oost-Limburg kost 40 euro, maar varieert per provincie.

Maya de Bij

“Maar mensen zijn bij de pinken”, grinnikt Philip Duts van de Limburgse Imkersbond. “Een bijenkolonie door een imker laten ophalen, kost je geen cent en dat is algemeen geweten. Van de tien telefoontjes die wij krijgen, gaat het in zes gevallen om een wespennest. Goed geprobeerd, maar daar bedanken we vriendelijk voor. Mijn eerste vraag is altijd waar de beestjes precies zitten. ‘Bij het tuinhuis aan de grond’ is dan een fout antwoord. Bijen kruipen niet in de grond. Als het daadwerkelijk om onze nectarvriendjes gaat, zal de lokale imker met plezier opdagen.”

De voorzitter geeft toe dat veel mensen het verschil vaak gewoon niet kennen. “Ik wijt dat onder andere aan tekenfilms, die een figuur als Maya de Bij afbeelden met afwisselend gele en zwarte strepen. Een echte bij is grijs en behaard en heeft hooguit een geel bandje.”

Opgelet met... alcohol en parfum

Wie een glas te veel op heeft of net een vleugje parfum opspoot komt, volgens Duts maar beter niet te dicht in de buurt van zijn bijen. “Wespen steken vaak zonder reden. Maar bijen zijn erg gevoelig voor geuren. Wie zich stinkend naar alcohol in de buurt van mijn bijenkasten begeeft, wordt gegarandeerd gestoken. Een tip? Maak trage bewegingen. Een bij kan niets zien. Maar als je om je heen zwaait, maak je ze gek. Het blijven wilde beesten.”

Einstein

Wie niet zo happig is op bijen en hommels heeft volgens imker Marc niet veel van het ecosysteem begrepen. “Limburg doet het uitstekend als bijenprovincie. Dankzij goede imkers staat de natuur nog meer in groei en bloei. In tijden van klimaatopwarming leveren wij én de bijen een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit.” Philip Duts beaamt: “Einstein zei ooit: ‘als de bij uitsterft, volgt de mensen binnen vier jaar’.”

Onze conclusie? Meer imkers en meer bijen zijn écht wel een positieve zaak.