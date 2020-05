Limburg hijst regenboogvlag op Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie ENL

12 mei 2020

10u31 0 Hasselt De Limburgse steden en gemeentes hebben als eerste bevestigd dat ze op 17 mei een regenboogvlag zullen laten wapperen. “Het is dan precies dertig jaar geleden dat homoseksualiteit niet meer beschouwd werd als een psychische ziekte.”

“Zondag is het de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT)”, vertelt Manon Van Engelen, coördinator van gelijke kansen bij Regenbooghuis Limburg. Als teken van solidariteit en verdraagzaamheid naar de LGBTI+-gemeenschap toe, roepen Çavaria (koepel van LGBTI+-organisaties, red.) en de regenbooghuizen de steden en gemeentes op dit weekend een regenboogvlag te laten wapperen. “Zo tonen ze dat ze openstaan voor alle burgers op vlak seksualiteit, genderexpressie en genderidentiteit.” Deelnemende steden en gemeentes kunnen zich daarvoor registreren op een website. “Net zoals vorig jaar heeft Limburg als eerste toegestemd. De bereidwilligheid is groot.”

Zelf een regenboogvlag maken

Er stond die dag ook een activiteit op de agenda. “We wilden een aantal pop-upterrasjes uit de grond stampen in Sint-Truiden, Pelt en Hasselt. We wilden er koffie serveren met donuts in regenboogkleuren. Dan konden we ook aan de mensen vertellen waar IDAHOT precies voor staat.” Maar de coronacrisis heeft roet in het eten gegooid. Regenbooghuis Limburg moest met een digitaal alternatief op de proppen komen. “We moedigen mensen aan zelf een regenboogvlag te maken met spullen die in huis te vinden zijn. Denk aan fruit of een kleurrijke boekenkast. Wie een foto instuurt via Facebook of info@regenbooghuislimburg.be kan een regenboogparaplu winnen. Een vrijwilliger zal ook alle inzendingen uitprinten en die aan de ramen van ons regenbooghuis hangen. Zo hebben wandelaars die uit hun kot komen in Hasselt iets leuk om naar te kijken.”