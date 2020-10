Leuven doet restaurants om 23 uur dicht, Hasselt overweegt géén verstrenging: “Al moeilijk genoeg” Giulia Latinne

12 oktober 2020

16u12 0 Hasselt Sinds afgelopen vrijdag gelden er verstrengde coronamaatregelen voor cafés nu zij om 23 uur moeten sluiten. Leuven doet daar een schep bovenop, want Sinds afgelopen vrijdag gelden er verstrengde coronamaatregelen voor cafés nu zij om 23 uur moeten sluiten. Leuven doet daar een schep bovenop, want óók de Leuvense restaurants moeten vanaf nu het vervroegde sluitingsuur van 23 uur volgen . Voor Hasselt verandert er voorlopig niet meer dan de verstrenging van vrijdag. “Het is al moeilijk genoeg.”

“Nee, we gaan Leuven niet volgen”, zegt Jan Wouters, kabinetschef van burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “We hebben de afgelopen dagen gemerkt dat de Hasselaren en uitbaters van cafés en restaurants de verstrengde coronamaatregelen nauwkeurig volgen. Het voorbije weekend is er slechts één pv opgesteld. Voor ons is er dus geen reden om nog een verstrenging door te voeren. Indien de situatie zich voordoet, zullen we ingrijpen, maar voorlopig is de situatie voor iedereen al moeilijk genoeg”, aldus Wouters.

