Leukste lego-expositie keert terug naar Hasselt Lien Vande Kerkhof

28 oktober 2019

07u42 0 Hasselt De Leukste LEGO expositie van het land keert terug naar Hasselt. Op 7 en 9 december kan je naar hartenlust impressionante bouwwerken bezichtigen in de GO! Next sportschool aan de Koning Boudewijnlaan te Hasselt.

Een van de blikvangers: de volledige collectie aan LEGO Technic trucks, ontworpen door de Italiaan Lucio Switch zijn creaties stuk voor stuk maakte op schaal 1:14. Verder heeft de LEGOTHEEK uitgebaat door ToverBlokjes vzw dit jaar meer dan 150 LEGO sets ter beschikking voor uren bouwplezier. Tijdens de expositie zullen er ook heel wat leuke spelletjes en activiteiten te doen zijn voor jong en oud en de verkoop van LEGO sets, onderdelen en exclusieve items wordt dit jaar nog uitgebreide.

ToverBlokjes vzw

De verkoop van drankjes en hot dogs in het ToverBlokjes café is ten voordele van ToverBlokjes vzw. ToverBlokjes helpt Belgische kinderen in een kwetsbare situatie en voorziet hen van LEGO. De organisatie is dit jaar opnieuw goedgekeurd als Goed Doel voor de Warmste Week.

Praktisch

7/12 van 13u tot 19u en 8/12 van 10u tot 17u - Koning Boudewijnlaan 12, 3500 Hasselt (Tegenover Winterland aan het Dusartplein) – Inkom 3€ pp vanaf 5 jaar.