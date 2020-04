Leopoldplein en park aan Kolonel Dusartplein krijgen groene opknapbeurt Emelie Wojcik

17 april 2020

13u58 2 Hasselt Het Leopoldplein en het parkje aan het Kolonel Dusartplein krijgen deze dagen een opknapbeurt met nieuwe beplanting. Dat was nodig omdat de aanwezige beplanting niet aangepast was aan de omgevingsfactoren.

Op het Leopoldplein groeiden de bomen doorheen de jaren aanzienlijk waardoor er vandaag meer schaduw valt en minder regenwater door het bladerendek geraakt. Daardoor had de oorspronkelijke beplanting onder de esdoorns nood aan veel licht en vocht. “Vandaar dat we besloten om die beplanting integraal te vernieuwen met prairiebeplanting, de beplanting die je ziet rondom het nieuwe stadhuis”, vertelt schepen van Groenonderhoud Laurence Libert (Open Vld). “Deze planten kunnen zeer goed tegen periodes van droogte en vereisen minder zonlicht of onderhoud. Ideaal dus voor op het Leopoldplein.”

Ook het park langs het Kolonel Dusartplein, op de hoek van de Kleine Ring met de Congostraat, wordt aangepakt. De nieuwe beplanting moet het park omvormen tot een rustpunt. In het verleden waren er immers overlastproblemen. “Als eerste stap richting dat doel, vervangen we een aantal haagplanten die door de jaren heen afstierven. Bezoekers liepen er kriskras doorheen om de picknickbank of de overzijde van het parkje te bereiken. Een extra doorsteek in de haag moet voorkomen dat dat opnieuw gebeurt.”

Verder moeten siergrassen de glazen afscheidingswanden van de ingang van de ondergrondse parking camoufleren. Heesters en andere bij- en vogelvriendelijke planten die op verschillende momenten bloeien, moeten het park dan weer het hele jaar door aantrekkelijk maken. Ook nestkastjes moeten de biodiversiteit stimuleren.

Voor en door bewoners

“Initieel wilden we de buurt nauw betrekken bij de vernieuwing van het park. Ze zijn zelf immers al jaren vragende partij”, zegt Libert. “Zo hadden we een moment voorzien waarbij we samen zouden planten. Maar de coronapandemie besliste daar anders over. Toch willen we, zodra de omstandigheden het toelaten, bekijken hoe we de omwonenden alsnog kunnen betrekken. Dat kan bijvoorbeeld door dit najaar samen bloembollen te planten. We vinden de band tussen de buurt en het park immers zeer belangrijk. Door de omwonenden mee ownership te geven, willen we de sociale controle in de omgeving verhogen”, besluit Libert.