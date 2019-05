LEGO Education brengt met Coding Express technologische vaardigheden naar de kleuterklas Dirk Selis

28 mei 2019

15u05 0 Hasselt Dinsdag vond bij Hogeschool PXL een Europese primeur plaats. LEGO Education stelde samen met de Lerarenopleiding van PXL een nieuw pakket voor met de naam Coding Express. Bedoeling van deze LEGO-set is om ‘computationeel’ denken – denken als een computer – spelenderwijs aan te leren bij kleuters. De lancering wordt live gestreamd over heel Europa.

Om jongeren warm te maken voor technologie heeft LEGO al tal van educatieve pakketten op de markt gebracht. Nu voegt de Deense fabrikant van de alom bekende blokjes daar ook een pakket voor het kleuteronderwijs aan toe. Bedoeling is om kleuters spelenderwijs aan te leren om logisch en algoritmisch te denken, en hen al op jonge leeftijd te leren problemen oplossen zoals een computer.

digitale vaardigheden

Om die vaardigheden aan te leren is geen computer nodig. De Coding Express maakt gebruik van actiestenen, waarbij elke steen een ander effect heeft: de trein laten stoppen, van richting laten veranderen of een signaal geven. “Door de volgorde van de stenen telkens weer te veranderen leren kleuters over oorzaken en gevolgen, en over programmeerconcepten als herhalingen en voorwaarden. Allemaal digitale vaardigheden die in de 21e eeuw heel belangrijk zijn,” legt Els Knaepen, coördinator van de LEGO Education Innovation Studio van Hogeschool PXL uit.

Hogeschool PXL is erkend als onderwijspartner van LEGO, en leidt leraren uit het basis- en secundair onderwijs op om LEGO Education-pakketten te gebruiken in de klas. Vanaf nu wordt het aanbod uitgebreid met extra vormingen voor kleuteronderwijzers.