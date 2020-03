Leerlingen methodeschool Van Veldeke halen laatste boeken op in park voor school Emelie Wojcik

30 maart 2020

15u44 0 Hasselt Hoewel de lockdown light in België zijn derde week ingaat, hebben nog niet alle leerlingen van de Hasseltse methodeschool Van Veldeke alle nodige boeken in huis. Daarom leggen de leerkrachten van de school regelmatig boekenpakketjes in de voortuin. Zo kunnen de leerlingen hun boeken er gespreid afhalen.

“We leggen al sinds het begin van de lockdown regelmatig boekenpakketjes in het park voor onze school”, zegt directrice Freya Konings. “In het begin kwamen hier talloze leerlingen gespreid op af. Nu duikt er soms nog een enkeling op die bijvoorbeeld een geschiedenisboek mist.”

“Waarom we de boeken nu nog aan de leerlingen bezorgen? Wel, we werken op onze school met allerlei digitale platformen om onze les te laten doorgaan. Onze leerkrachten gebruiken Smartschool live en chrome books (een soort tablet, red.) om het gewone lessenrooster zo goed mogelijk aan te houden. Toch merken we dat veel leerlingen het handig vinden om de oefeningen ook in hun eigen werkboek te maken. Ook handboeken kunnen een grote hulp zijn. Daarom kunnen leerlingen aan hun klastitularis bepaalde boeken opvragen. De leerkracht in kwestie zal ze dan klaarleggen in het park op een afgesproken tijdstip.”