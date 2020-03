Leerlingen De Kievit starten de dag met twee uur taken maken: “De noodopvang mag niet te aantrekkelijk worden” Emelie Wojcik

16 maart 2020

14u36 0 Hasselt Op de Vrije Basisschool De Kievit in Hasselt is het alle hens aan dek om leerlingen die tijdens de coronacrisis nergens terecht kunnen, een gepaste opvang te geven. Naast sport en spel, nemen ook leertaken er een belangrijk deel van de dag in.

Directeur Wilfried op ’t Roodt zag maandagochtend een pak minder leerlingen voor de schoolpoort verschijnen. “In totaal zijn er maandag 21 kleuters in het hoofdgebouw en 7 op de wijkafdeling aanwezig, daarnaast bieden we opvang aan 34 lagere schoolleerlingen. In normale omstandigheden ontvangen we dagelijks 118 kleuters in het hoofdgebouw, 28 op de wijkafdeling en nog eens 275 leerlingen lager onderwijs. Het contrast is dus groot. Toch is het belangrijk om de kinderen die kwamen opdagen, de gepaste opvang te geven.”

Taken

Bij een gepaste opvang hoort volgens de school een gevarieerd dagschema. “De dagen van de kleutertjes zien er, naast de invoering van alle hygiënemaatregelen, nog vrijwel hetzelfde uit”, zegt juf Evelien Lenaerts. “Voor de leerlingen van de lagere school daarentegen, verandert er wel heel wat. Ze moeten, net zoals de thuisblijvers, de eerste twee uren van de dag leertaken uitvoeren, zoals bijvoorbeeld leesoefeningen. Daarna nemen we hen mee naar buiten voor een wandeling of laten we de kinderen zwerfvuil oprapen. Ook in de namiddag laten we ze zoveel mogelijk buiten.” Directeur op ‘t Roodt vult aan: “En als dat niet mogelijk is, voorzien we sport, spel of een filmpje.”

“De noodopvang moet comfortabel zijn, maar het mag niet te aantrekkelijk worden”, aldus de directeur. “Het is niet de bedoeling dat kinderen vragen om naar de opvang te komen of dat ouders die het niet echt nodig hebben, hun kind toch naar hier zouden brengen. Momenteel voorzie ik één leerkracht per tien leerlingen. Enkel in de wijkafdeling van de kleuterklas houden twee leerkrachten toezicht. Dat is op dit moment, met de lage opkomst, houdbaar.”