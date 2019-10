Leerling-reporters leren de kneepjes van het vak voor Rode Neuzen Dag in Hasselt Emelie Wojcik

23 oktober 2019

17u23 0 Hasselt Twaalf leergierige jongeren hebben woensdagnamiddag hun eerste stappen gezet als reporter. In het kader van Rode Neuzen Dag volgden ze een workshop in het Belfius-kantoor aan de Hasseltse Havermarkt, in samenwerking met Het Laatste Nieuws. Vervolgens zullen zij als echte verslaggevers de acties van hun eigen school in de kijker te zetten.

Bij aanvang van de workshop mochten de journalisten in spe de Rode Neuzen-acties van hun school voorstellen aan elkaar. Om deze acties naar journalistieke producten te kunnen vertalen, kregen ze vervolgens een uiteenzetting door enkele medewerkers van DPG Media, het moederbedrijf van Het Laatste Nieuws. Zo leerde Joris Huysmans, de provinciechef Limburg, de leerlingen dat het perfecte artikel altijd een pakkende titel heeft. Radiopresentatrice van Radio Willy Annelies Orye gaf dan weer de geheimen van video en foto prijs.

De journalisten in spe gaven intussen ook blijk van heel wat reeds verworven kennis. Zo wisten de jongeren wat ‘clickbait’ betekent en bleek ook filmpjes monteren hen allesbehalve onbekend. “Wij volgen op school de richting Publiciteit en daarom willen wij vooral filmpjes van onze acties maken", zeggen Julie Hufkens (16) en Laïs Lauwereins (17) van De Prins in Diest. “Onze school gaat voor Rode Neuzen Dag onder meer pannenkoeken verkopen en een ontspanningsruimte inrichten. Dat biedt dus voldoende mogelijkheden om leuke taferelen te filmen. Bovendien zijn we er al helemaal uit wie de presentatrice wordt en wie de cameravrouw.”

“Kinderen zijn de toekomst”

Dat net Belfius zijn deuren opent is niet toevallig. De bank is namelijk een belangrijke partner van Rode Neuzen Dag. “Het hoofdkantoor zocht nog een ambassadeur voor deze actie en ik was eigenlijk meteen enthousiast", zegt kantoorverantwoordelijke Nicky Kenis. “Kinderen zijn de toekomst, ook voor onze bank. Wij willen er dus alles aan doen om hen weerbaar te maken. Naast deze actie ondernemen de collega’s ook individuele initiatieven omdat de meesten onder ons zelf kinderen hebben.”

In de komende weken zullen we van de reporters zowel teksten, video’s als foto’s te zien krijgen. Benieuwd naar hun verslagen? Houd dan zeker onze website hln.be in de gaten! Wie graag zelf reporter wil worden, kan zich nog inschrijven voor de workshop in Kortrijk via joyce.van.de.winkel@dpgmedia.be.