Leerkrachten blikken terug op Rode Neuzen Dag: "Men gaat ervan uit dat iedereen mee is, maar elke leerling is anders" Rode Neuzen Reporter Lander Bikkembergs

11 december 2019

09u00

Bron: Rode Neuzen Reporters 0 Hasselt De Rode Neuzen Dag mag dan al meer dan een week voorbij zijn, vergeten zijn de leerlingen en leerkrachten van Kindsheid Jesu in Hasselt het evenement niet! Zelfs vlak voor de examens zie je nog de sporen van waar Rode Neuzen Dag allemaal voor heeft gezorgd op deze school, die nu vol zit met vreugde, energie en engagement. Lander Bikkembergs (15), Rode Neuzen Reporter op de school, schreef een nabeschouwing.

Maar liefst 1.600 euro werd ingezameld door de leerlingen en leerkrachten van Kindsheid Jesu in Hasselt. Een flink bedrag en nog meer als je bedenkt waarvoor het gebruikt zal worden. Er werden de afgelopen weken drie grote acties gehouden; ten eerste werd uiteraard snoep verkocht en voor de goodieverkoop een wedstrijd georganiseerd: de winnende klas werd getrakteerd op frietjes! Tiziana Romagnoli, vormingscoach voor leerlingen en begeleidster in leerlingenwelzijn kwam langs op school om een infoavond voor ouders te verzorgen waarin ze vertelde hoe je verbindend kan communiceren met je kind.

Ten slotte, op Rode Neuzen Dag zelf, was het groot feest! Tijdens de middagpauze konden de leerlingen verse speculaas, warme chocolademelk en natuurlijk de goodies kopen terwijl studenten van Musart voor een streepje muziek zorgden. Ook konden ze briefjes met een leuke boodschap schrijven aan andere leerlingen, samen met een lekker zakje snoep. Deze werden tijdens de lessen rondgebracht in de klassen waarbij aangenaam verraste gezichten te zien waren.

Belangrijk dat er ‘open’ gepraat kan worden

Werner Nevels, directeur van Humaniora Kindsheid Jesu is van mening dat welbevinden noodzakelijk is voor een goede studiesfeer: “Ook is het zeer goed dat met Rode Neuzen Dag in het achterhoofd er ‘open’ gepraat kan worden over problemen en jongeren die hiermee kampen.”

Het is voor mij als leerkracht heel belangrijk dat de leerlingen zich goed voelen op school

Werner Nevels, directeur van Humaniora Kindsheid Jesu

Rode Neuzen Dag en al zijn acties op deze school werden gecoördineerd door twee geëngageerde leerkrachten. We vroegen aan Sien Volders, één van deze leerkrachten, wat zij zo belangrijk vind aan RND. “Uiteraard om geld in te zamelen voor onze jongeren. Het is sowieso al niet gemakkelijk om puber te zijn, en dat is vaak niet het enige dat ze meemaken. Het is voor mij als leerkracht belangrijk dat ze zich goed voelen.”

Elise Neven, de tweede begeleidende leerkracht van de Rode Neuzen Dag, is het hier mee eens: “Jongeren met verschillende achtergronden zitten 7 uur per dag op school, vaak gestresst omwille van toetsen of examens, terwijl ze eigenlijk rustig zouden moeten kunnen leren en leven. Men gaat ervan uit dat iedereen ‘mee’ is, maar men vergeet vaak dat het voor iedereen anders is. En het is heel belangrijk om ons daarvan bewust te zijn en om dat in te zien.”

Dit artikel werd geschreven door Rode Neuzen jongerenreporter Lander Bikkembergs (15).