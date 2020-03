Leerkrachte en leerlinge van twee scholen besmet met coronavirus: “Maar ze kwamen nooit in contact met anderen” Marco Mariotti

04 maart 2020

20u31 0 Hasselt Er zijn momenteel twee Limburgers besmet met het coronavirus. Het gaat om een leraar Lichamelijke Opvoeding aan het Sint Hubertuscollege in Pelt, en om een leerlinge van Kindsheid Jesu uit Hasselt. “Maar ze zijn nooit in contact geweest met andere leerlingen of leerkrachten", zeggen de directieleden van beide scholen.

De bewuste leerkrachte uit Pelt was met haar gezin gaan skiën in Noord-Italië, maar na terugkeer voelde ze zich afgelopen zondagavond ziek worden. Ze wist dat ze uit risicogebied kwam en besloot dan ook om maandag niet naar school te gaan. “Ze heeft zich laten testen op het virus en de uitslag blijkt nu positief te zijn”, bevestigt administratief directeur Gerd Theunis.

“Zelf is ze nooit in contact gekomen met leerlingen of personeelsleden van de school. Ook de rest van het gezin niet. We vonden het wel belangrijk om de informatie te delen met de ouders van al onze leerlingen”, klinkt het bij de school.

Geruchten

Daarom werd in samenspraak met het CLB besloten een bericht de wereld in te sturen via Smartschool. “We hebben liever dat ze het juiste verhaal via onze horen, dan via geruchten”, vertelt administratief directeur Gerd Theunis. De vrouw zal twee weken niet meer komen werken tot ze is uitgeziekt en vrij is van het virus.

De school zelf neemt niet meer maatregelen dan nodig is. Geen enkele andere leerkracht is afwezig door ziekte, en er zijn geen extra afwezige kinderen.

Internaat

Bij Kindsheid Jesu - de grootste school van Hasselt - hebben ze ook één geval vastgesteld. Concreet gaat het om een leerlinge van het derde middelbaar die er op internaat zit, maar ook nog niet naar school was geweest. Ook zij voelde zich in het weekend ziek worden. Het meisje was in Noord-Italië gaan skiën en bleef na de krokusvakantie thuis.

Van een andere leerlinge is het nog wachten op de uitslag van de coronatest. “We nemen geen extra maatregelen dan wat we al hadden genomen en dat is puur wat we doorkrijgen van Volksgezondheid. De standaardmaatregelen die iedereen treft. Maar er zijn geen extra afwezigen."

Eerder gingen al geruchten de ronde dat ouders van leerlingen op de bewuste school besmet waren met het coronavirus. Het ging om minstens één gezin dat inderdaad was gaan skiën en waar de moeder zich ziek van voelde. De dame had zich in het buitenland al laten onderzoeken, maar er was geen sprake van het virus. Ook niemand van andere familieleden werd ziek.