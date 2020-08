Leerkracht in quarantaine? Dan schakelt Virga Jessecollege over op livestream Emily Nees

28 augustus 2020

18u04 0 Hasselt Een leerkracht in quarantaine mét goede gezondheidstoestand kan nog steeds lesgeven. Niet in het klaslokaal, maar wel van thuis uit. Althans, dat is de redenering van het Virga Jessecollege in Hasselt. De school plant om een livestreamsysteem uit te rollen.

“We hebben gebrainstormd over hoe we de lessen zouden aanpakken, als code oranje van kracht zou gaan”, vertelt Guido Voets, pedagogisch directeur van het Virga Jessecollege. “Er wordt dan voor zowel fysiek- als afstandsonderwijs geopperd. In de praktijk ligt dat wat moeilijker. Ondanks de kleinere groep, blijft de lesopdracht van de leerkracht wel even groot. Daarom zochten we naar een oplossing. Een livestream leek ons een goed alternatief. De leerlingen volgen dan les van thuis uit.”

Van thuis uit

“Het heeft ons aan het denken gezet. Omgekeerd kan het volgens ons ook werken. Stel nu dat een leerkracht risicopatiënt is of noodgedwongen thuiszit vanwege een besmet gezinslid, maar wel fysiek nog in staat is om les te geven, dan kan de livestream soelaas bieden.”

“We hebben de ICT-ploeg aan het werk gezet om eens te kijken hoe we dat systeem precies kunnen uitrollen. Bedoeling is dat de leerkracht van thuis uit gebruikmaakt van één van onze tablets, voorzien van een extensie waarmee die op een virtueel bord kan noteren. Intussen wordt de livestream geprojecteerd in het klaslokaal, en kunnen de leerlingen de les alsnog fysiek bijwonen.” De school overweegt om eventueel andere medewerkers in te zetten om terwijl toezicht te houden in het klaslokaal.