Leegstand in Hasselt: geschenkwinkel Pop-Up by Frank ruilt fysieke winkel voor online verkoop EWH

06 februari 2020

06u00 0 Hasselt Interieur-, decoratie en geschenkwinkel Pop-Up by Frank in Hasselt sluit binnenkort de deuren. Niet zo gek voor een pop-upwinkel die zich sowieso slechts tijdelijk ergens vestigt. Toch besloot zaakvoerder Frank De Coninck om het pand alvast vroeger dan gepland te verlaten. “Ik zie steeds meer zelfstandigen en ketens verdwijnen uit het Hasseltse stadscentrum. Ik wil daarop anticiperen, en dus ga ik vanaf maart volop inzetten op online verkoop."

Nog maar sinds midden november vorig jaar verkoopt De Coninck decoratie en geschenken in zijn pop-upwinkel in de Hasseltse Diesterstraat. “Het initiële plan was om de winkel open te houden tot eind januari 2019, maar door de vele positieve reacties en goede verkoopcijfers werd die datum verlengd naar 16 februari 2020", vertelt De Coninck. “Bovendien werden de plannen voor een permanente vestiging van mijn zaak steeds concreter.” Toch veranderde de ondernemer een tweetal weken geleden volledig van koers. Ondanks het succes van zijn zaak is de ondernemer ondertussen van plan veranderd. “Ik zie steeds meer zelfstandigen en ketens verdwijnen uit het Hasseltse stadscentrum. Ik wil daarop anticiperen, en dus ga ik vanaf maart volop inzetten op online verkoop.”

Damage control

De afgelopen weken werd volgens De Coninck duidelijk dat een permanente vestiging in de Hasseltse binnenstad niet bevorderend zou zijn voor de toekomst en groei van zijn zaak. “Bij de pop-upwinkel botste ik namelijk regelmatig op de beperkingen van een winkelpand in de binnenstad, de ontsluiting en wegenwerken in en rond Hasselt.” De zaak opgeven, bleek geen optie en dus zet De Coninck vanaf maart in op e-commerce, oftewel online verkoop. “We hebben hiervoor al de nodige ruimtes buiten de ring in Hasselt voorzien om zo de klant te kunnen verzekeren van een vlotte levering en afhaling.”

Toch wil De Coninck het stadsbestuur niet met de vinger wijzen. “Ik ben ervan overtuigd dat het Hasseltse stadsbestuur haar best doet om aan damage control te doen, maar wat betreft een lange termijnsvisie is het toch wel stil. De leegstandstaks die wordt geheven kan zeker helpen, maar men zal toch op zoek moeten gaan naar creatievere oplossingen voor de leegstand. Ik ben ervan overtuigd dat Hasselt en de Hasselaren alles in huis hebben om ook dit te boven te komen en er als stad sterker uit te komen”