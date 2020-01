Leegloop TT-wijk Hasselt: “Geïnteresseerde kopers van de panden in centrum wachten succes van Quartier Bleu af” Emelie Wojcik

16 januari 2020

06u00 0 Hasselt Met het vertrek van kledingwinkel JBC en schoenenwinkel Pronti verliest de Hasseltse TT-wijk alweer enkele grote winkelketens. Tegelijkertijd lijkt aan de andere kant van de stad Quartier Bleu steeds meer handelaars aan te trekken.

Het vertrek van JBC en Pronti doet vermoeden dat Quartier Bleu de handelaars uit het centrum naar zich toe trekt. “Niets is minder waar”, weet Katrien Vangrunderbeeck, pr-verantwoordelijke van JBC. “De plannen voor onze nieuwe winkel in Quartier Bleu liggen al langer op tafel. Aangezien we in Quartier Bleu een concept willen ontwikkelen dat zich enkel richt op kinderen, was het eerst zelfs de bedoeling om de winkel in de TT-wijk te behouden", gaat Vangrunderbeeck verder. “Maar een gezond ondernemersverstand nam de bovenhand in dit verhaal. Na het vertrek van MediaMarkt uit de TT-wijk, verdwenen immers al snel heel wat andere concullega’s waardoor ook ons bezoekersaantal een deuk kreeg.”

MediaMarkt

De sluiting van het MediaMarkt-filiaal in november 2018 heeft volgens centrummanager Ben Croonenborghs de leegloop van de TT-wijk in een stroomversnelling gebracht. “Na de MediaMarkt verdwenen al snel andere grote spelers zoals C&A en H&M uit het straatbeeld", aldus Croonenborghs. “De vergelijking tussen de vroegere TT-wijk en Quartier Bleu vind ik dan ook helemaal niet zo gek. Beide sites trekken namelijk dezelfde soort winkels aan, kijk maar naar JBC en Pronti. Het gaat hierbij om winkels die groot zijn in volume en die voordeel halen uit de goede bereikbaarheid van de nieuwe handelsruimtes aan de Blauwe Boulevard. In het centrum is daar simpelweg geen plaats meer voor.” Toch benadrukt Croonenborghs dat Quartier Bleu het centrum niet leegzuigt. “Er zijn afspraken gemaakt met Unizo opdat Quartier Bleu het centrum niet zou kunnen pluimen. Voorlopig lijkt dat ook niet het geval.”

Bovendien ziet Croonenborghs dat er nog heel wat toekomstige handelaars willen ondernemen in het centrum. “Maar geïnteresseerde kopers van de panden in het centrum wachten het succes van Quartier Bleu af”, begrijpt de centrummanager. “Het is niet abnormaal dat je als handelaar liever eerst de kat uit de boom kijkt alvorens je een keuze tussen het centrum en Quartier Bleu maakt.”

Stadsbioscoop

Schepen van Economie Rik Dehollogne (N-VA) erkent de leegloop van de TT-wijk, maar kijkt hoopvol naar de toekomst. “Het stadsbestuur werkt aan plannen voor alternatieve invullingen en een heraanleg van de wijk. Bovendien is er sinds kort de leegstandstaks waarmee we onder andere de eigenaars van de leegstaande panden in de TT-wijk willen aansporen om hun huurprijzen te herzien."

Toch is het volgens de schepen een illusie dat elke vierkante meter van de wijk opnieuw een handelspand wordt. “We bekijken verschillende opties zoals bijvoorbeeld de komst van kantoorruimtes, hotels of congreszalen. Daarnaast zoeken we nog een locatie voor de stadsbioscoop die we deze ambtstermijn willen realiseren. Zo’n alternatieven zouden opnieuw volk naar de TT-wijk lokken, maar dan moeten de projecten wel de tijd krijgen om te rijpen.”