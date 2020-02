Leefloner (52) valt man aan station aan met vouwmes BVDH

05 februari 2020

Een 52-jarige Hasselaar viel in januari een man aan het station van Hasselt aan. Hoewel hij zelf beweert dat dat gebeurde met een blikje, gaat men ervan uit dat hij de feiten pleegde met een vouwmes. Dit gooide hij achteraf weg en werd teruggevonden door de politie. Die bewuste 12 januari werd de politie aan het station aangesproken door een man met bebloede handen en bloed in de hals, die beweerde te zijn neergestoken. Beklaagde werd aangesproken als mogelijke verdachte en werd uiteindelijk gearresteerd om escalaties te vermijden. Het slachtoffer was uiteindelijk één week werkonbekwaam. De zaak werd in snelrecht behandeld. De procureur vorderde een celstraf van tien maanden en een geldboete van 300 euro. Ze kon eventueel leven met alternatieve maatregelen. Uiteindelijk werd de zaak uitgesteld door de verdediging van de man.