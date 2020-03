Le Concert Olympique brengt Beethovens Negende Symfonie naar Hasselt Emelie Wojcik

09 maart 2020

17u27 0 Hasselt Le Concert Olympique brengt op 14 maart 2020 de Negende Symfonie van Beethoven naar het Cultureel Centrum in Hasselt. Het orkest doet dat naar aanleiding van de 250ste verjaardag van Beethoven.

In 2020 is het 250 jaar geleden dat Beethoven werd geboren in de Duitse stad Bonn. Over de hele wereld vieren liefhebbers van de componist daarom zijn werk en leven. Ook voor Le Concert Olympique, onder leiding van Jan Caeyers, is 2020 een feestjaar. Bijna 200 jaar na de eerste uitvoering, speelt het Beethovenorkest namelijk de wereldpremière van de nieuwe ‘Urtext-editie’ van de Negende Symfonie. Die speciale editie is een wetenschappelijke uitgave die de oorspronkelijke bedoeling van de componist in kwestie, in dit geval Beethoven, zo nauwkeurig mogelijk benadert.

Eer en revelatie

“Hoewel de Negende Symfonie een iconisch meesterwerk is, bestaat er grote onduidelijkheid rond het bronmateriaal van dit werk”, vertelt Jan Caeyers, Beethoven-specialist en dirigent van Le Concert Olympique. “Beethoven voerde het stuk voor het eerst op in 1824, maar bleef nadien vijlen aan de partituur. Er zijn twaalf verschillende bronnen teruggevonden waarbij Beethoven betrokken was. Decennialang hebben onderzoekers in het kader van de Neue Beethoven Gesamtausgabe gewerkt aan een gereviseerde editie van deze symfonie. Dat wij met Le Concert Olympique deze Urtext-editie in wereldpremière mogen brengen in Vlaanderen, is een absolute eer en een revelatie voor het publiek.”

Le Concert Olympique speelt de Urtext-editie van Beethovens Negende Symfonie op 14 maart om 20 uur in het CC Hasselt. Tickets zijn verkrijgbaar via de website en kosten tussen 15 en 30 euro. Het Beethovenorkest houdt ook halt op 11 maart in Leuven en op 13 maart in Antwerpen.