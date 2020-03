Lancering Hasselts digitaal buurtplatform versneld door corona: “Past perfect in deze crisissituatie” Emelie Wojcik

19 maart 2020

19u04 0 Hasselt In Hasselt wordt binnenkort het digitaal buurtplatform ‘Hoplr’ gelanceerd. Met dat platform worden Hasselaren met elkaar in contact gebracht. Met enkele proefprojecten stond het project nog in zijn kinderschoenen, maar door de coronacrisis is de lancering van het platform in een stroomversnelling gebracht.

Al in december werd Hoplr als proefproject in vier Hasseltse wijken gelanceerd. Dat proefproject zou in juni geëvalueerd worden, maar de coronacrisis brengt daar nu verandering in. “Dit platform past immers perfect in dergelijke crisissituaties”, zegt schepen van de Hasselaar Lies Jans (N-VA). “We zetten hiermee in op burgerparticipatie, stimuleren de sociale cohesie en kunnen berichten over hyperlokale thema’s plaatsen. Bovendien kunnen we de situatie heel lokaal monitoren en zo heel gericht ingrijpen.”

“Hoplr is geografisch afgebakend per wijk, vrij van reclame en niet anoniem. Het is geen Facebook, het is veel meer dan dat. Het platform biedt dan ook heel wat voordelen in deze coronacrisis. De verstrengde maatregelen die de overheid nam, leidden immers tot minder sociaal contact, meer thuisisolatie en in sommige gevallen zelfs tot quarantaine. Het zijn daarom moeilijke tijden voor ieder onder ons. Via Hoplr kunnen buren gemakkelijk en zonder risico contact houden met elkaar.”

Boormachine of babysit

Ook zonder een crisissituatie komt het digitaal buurtplatform volgens de schepen van pas. “Met Hoplr kan je je buren wat beter leren kennen. Als je bijvoorbeeld een boormachine of ladder nodig hebt, kan je dit op Hoplr plaatsen. Maar evenzeer bij een weggelopen huisdier of als je op zoek bent naar een babysit, is Hoplr een geschikt instrument. Vanzelfsprekend is het aspect van fysiek contact waar het buurtplatform in kan uitmonden op dit moment totaal niet aan de orde, maar het toont wel aan dat de mogelijkheden heel gevarieerd zijn.”

Ook zin om in tijden van corona het contact met je buren te onderhouden? Ga dan in op de uitnodiging van Hoplr of bestaande leden. Alle Hasselaren krijgen die momenteel opgestuurd. Het platform beperkt zich steeds tot een wijk, in totaal zijn dat er in Hasselt 22. Deelnemen is niet verplicht.