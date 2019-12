Lage Limburgse werkloosheid houdt aan, Starters bereiken recordjaar DSS

23 december 2019

13u30 0 Hasselt Volgens de conjunctuurbarometer Voka – KvK Limburg van december houdt de lage Limburgse werkloosheid aan terwijl voor de starters een recordjaar in zicht komt

“Het aantal werkloze mannen blijft in de loop van de volgende zes maanden maandelijks gemiddeld -5.49% lager dan vorig jaar. Dit cijfer is niet significant verschillend van de -5.32% van vorige maand. De daling van het aantal vrouwelijke werklozen (-8.36%) wordt voor de derde maand op rij ruimer groter. Vorige maand en twee maanden geleden zagen we dalingen van -7.21% en-6.54%. Het totale aantal werklozen blijft -6.85% onder het niveau van een jaar geleden”, duidt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Recordjaar in zicht

“In november noteerden we 5,3% meer starters dan een jaar geleden. In november is dat maar liefst 13,28% meer starters. Deze positieve cijfers liggen in de lijn met de afgelopen maanden en maken dat we vandaag al meer starters tellen dan in 2018", besluit Leten.