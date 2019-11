Lage-emissiezones in Limburg: plannen liggen op tafel, maar zijn weinig concreet Emelie Wojcik Dirk Selis Marco Mariotti Lien Van De Kerkhof

25 november 2019

18u55 4 Hasselt Na Antwerpen, Gent en Brussel denken ook 16 andere Vlaamse steden en gemeenten na over de invoering van een lage-emissiezone (LEZ). Ook in Limburg is er interesse. Zo zouden er in Hasselt, Diepenbeek, Sint-Truiden, Maasmechelen en Riemst plannen op tafel liggen.

Uit een rondvraag van VAB blijkt dat heel wat Limburgse steden en gemeenten plannen rond de lage-emissiezone op tafel hebben liggen. Toch lijken de plannen weinig concreet. “Geen enkele Limburgse gemeente gaf aan plannen te hebben die deze legislatuur nog doorgevoerd zouden worden”, zegt Joni Junes, woordvoerder van VAB. “De gemeenten die interesse hebben in de invoering van een lage-emissiezone hebben aangegeven dat de invoering al ter sprake is gekomen en dat ze het eventueel overwegen.”

Diepenbeek kijkt alvast naar de mogelijkheden van een lage-emissiezone. “Hoewel we nog geen plan hebben, staan we niet weigerachtig tegenover een lage-emissiezone", zegt Hugo Leroux, schepen van Mobiliteit (Groen). “We moeten nog bekijken hoe we dat concreet zouden aanpakken, maar het kan niet de bedoeling zijn dat we net zoals in Gent en Antwerpen met een systeem van afkopen werken.”

Sint-Truiden werkt dan weer aan een klimaatplan waarmee de stad tegen 2030 de CO2-emissie met 40% wil terugdringen. “In het klimaatplan, dat begin volgend jaar afgerond wordt, zullen een aantal acties opgenomen worden om de klimaatdoelstellingen in de praktijk te realiseren”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Welke die acties zullen zijn, is op dit moment nog niet duidelijk aangezien het traject nog niet is afgerond.”

Geen LEZ, zelfde doel

Maasmechelen wil deze legislatuur nog maatregelen invoeren om de luchtkwaliteit te verbeteren. “Nochtans is de invoering van een lage-emissiezone niet meteen de bedoeling”, zegt burgemeester Terwingen (CD&V). “We willen duidelijk in kaart brengen welke delen van de gemeente aan luchtkwaliteit inboeten en waarom. Zodra dat allemaal is opgemeten, volgen er studies waaruit moet blijken hoe we die kwaliteit kunnen verbeteren.” Bovendien is het voor een gemeente als Maasmechelen moeilijk om een stadscentrum af te bakenen. “De Rijksweg snijdt doorheen de gemeente, dus even alle vervuilende wagens verbieden op die as kan niet”, aldus Terwingen.

Bij het bestuur van Hasselt klinkt ook een eerder gematigd antwoord. “Momenteel staat de invoering van een lage-emissiezone in Hasselt niet in het bestuursakkoord", zegt Marc Schepers, schepen van Mobiliteit (RoodGroen+). “Wij willen inzetten in een duurzaam mobiliteitsbeleid. Daarvoor optimaliseren we ons parkeerbeleid, stimuleren we het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets en voorzien we oplaadpunten en mobipunten voor elektrische wagens. Zo hopen we hetzelfde te bereiken als met de invoering van een lage-emissiezone.”

Riemst houdt zich dan weer volledig afzijdig. “Wij hebben nooit de intentie gehad om een lage-emissiezone in te voeren", zegt burgemeester Mark Vos (CD&V). Ondertussen heeft de VAB de melding gekregen dat de enquête fout werd ingevuld door het bestuur van Riemst.