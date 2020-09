Laatstejaarsstudenten aan Hogeschool PXL vieren dit weekend tóch proclamatie Giulia Latinne

25 september 2020

15u34 0 Hasselt Een opluchting voor 1.800 laatstejaarstudenten aan de Hogeschool PXL, want de uitgestelde proclamaties gaan dit weekend tóch door. De viering zal verspreid plaatsvinden op de campussen van Hogeschool PXL, Corda Campus en Alden Biesen. Afsluiten met een toost zal niet lukken, maar daarom krijgen alle studenten een proclamatiepakket met drankjes en zoutjes.

Het is officieel: komend weekend van 25 tot en met 27 september vieren de laatstejaarsstudenten van de Hogeschool PXL dan toch hun proclamatie. Die vond normaal gezien in juni aan Kinepolis Hasselt plaats, maar werd door de coronapandemie afgeschaft. Hogeschool PXL belooft nu alsnog een coronaproof versie. Zo worden de studenten en hun ouders over de campussen van Hogeschool PXL, Corda Campus en Alden Biesen verspreid. Elke opleiding wordt geplitst en gebundeld per departement. Daarbovenop gelden de algemene veiligheidsmaatregelen zoals het mondmasker en voldoende afstand.

In plaats van een fysieke proclamatie, dacht de Hogeschool PXL nog even aan een online viering. “Maar toch bleef de wens van de afgestudeerden om hun diploma persoonlijk in ontvangst te nemen”, vertelt algemeen directeur Ben Lambrechts. “Hier hebben we uiteraard naar geluisterd, want we willen van onze nieuwe lichting PXL-alumni op de best mogelijke manier afscheid nemen”, aldus Lambrechts.