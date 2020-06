Laatste pint om half één: nieuwe maatregel om cafés vlotter te sluiten MMM

22 juni 2020

Hasselt Wie voortaan in Hasselt iets wil gaan drinken, bestelt zijn laatste rondje maar best ten laatste om 0.30 uur. Op die manier kan het ten laatste om 0.40 uur geserveerd worden en moet het afsluiten van het pand om 1 uur lukken. Iets dat afgelopen weekend in Hasselt moeizamer verliep

De stad en de politie hebben een akkoord bereikt om de sluitingsaanpak van de Hasseltse horeca omtrent de coronamaatregelen vlotter te doen verlopen. Burgemeester Vandeput tekende daarvoor een burgemeestersbesluit.

De politie had zaterdagnacht namelijk de handen vol gehad met het ontruimen van het Kolonel Dusartplein in Hasselt na het sluiten van de verschillende cafés rond het plein en in de binnenstad. Het kwam tot enkele opstootjes. Door het mooie weer zaten de verschillende terrassen aan het Kolonel Dusartplein afgeladen vol. Toen rond 1 uur de verschillende cafés hun zaak wilden sluiten, bleven verschillende terrasgangers op het plein rondhangen. Daarbij werd niet altijd de afstandsregel gerespecteerd. De politie maande de cafégangers aan om naar huis te gaan en dat leidde tot enkele opstootjes.

In de uitgaansbuurt rond het Kolonel Dusartplein was de politie daardoor tot half drie bezig. Er waren wat opstootjes en vechtpartijen. Verschillende mensen hadden moeite om het sluitingsuur te handhaven. Het was enorm druk daar en dat maakte het moeilijker om die terrassen om 1 uur te ontruimen. Groepjes jongeren bleven achter en maakten ruzie.