Laat je stem horen over het openbaar vervoer op het Mobiliteitscongres EWH

07 februari 2020

17u15 0 Hasselt Stad Hasselt organiseert op 18 maart 2020 het Mobiliteitscongres ‘Op 1 lijn’. Tijdens het congres wil de stad zo'n honderd Hasselaren rond de tafel krijgen om kritisch na te denken over de toekomst van het openbaar vervoer in Hasselt. Het evenement moet het startpunt vormen voor de opmaak van een nieuwe stedelijke visie.

Op het congres wil de stad Hasselaren de kans geven om hun visie rond het openbaar vervoer op constructieve wijze te delen met experten zoals De Mobiliteitsdienst, TreinTramBus en De Lijn. Tijdens het evenement worden eerst enkele lezingen gegeven. Zo krijgen deelnemers een inkijk in het netwerk van openbaar vervoer, maken ze kennis met de knelpunten in Hasselt en de visie van de stad op mobiliteit.

Na de uiteenzettingen van de experten en de stad, volgt de uitwisseling van ideeën aan thematafels. Daar wordt vervolgens een antwoord gezocht op de volgende vragen: “Hoe overtuigen we meer Hasselaren om over te schakelen op het openbaar vervoer?" en “Welke busverbindingen blijven onderbenut of op welke lijn zijn net extra haltes nodig?”

‘Op 1 Lijn’ vindt plaats op woensdag 18 maart 2020 van 19 tot 23 uur in de UHasselt campus Oude Gevangenis op de Martelarenlaan 42. Inschrijven is verplicht en kan via de website tot 13 maart 2020.