Laat je dinsdag gratis testen op Familiale Hypercholesterolemie Dirk Selis

21 september 2019

12u05 0 Hasselt De gemiddelde Belg heeft een te hoge cholesterol. Meestal kan dat worden opgelost met wat extra sport en een gezondere voeding. Dat geldt niet voor iedereen. Naar schatting zijn 25.000 Belgen belast met Familiale Hypercholesterolemie of FH. Een genetische afwijking waardoor je de helft van je cholesterol-afvoercapaciteit verliest en de LDL-cholesterolspiegel verdubbelt. Dat proces start al in je kindertijd. Op 24 september kan iedereen zich gratis laten testen op FH, zowel bij Jessa als in het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder.

“In België is er geen gerichte opsporing van FH”, legt Lieve Ketelslegers van het Jessa Ziekenhuis uit. “Nochtans zijn er redenen genoeg om dat wel te doen: de eerste vaatwandafwijkingen zijn al detecteerbaar bij kinderen van 7 à 10 jaar. Vanaf 30-35 jaar riskeer je een hartinfarct en in mindere mate een beroerte. Op 50-jarige leeftijd heeft 50 % procent van de mannen en 30 % van de vrouwen een infarct gehad, tegenover 5 % bij de algemene bevolking. Gratis test Ben je benieuwd of bezorgd om je eigen cholesterol? Via een eenvoudige vingerprik kan je uitsluitsel krijgen. Spring op dinsdag 24 september (op FH awareness day!) even binnen in de inkomhal van Jessa, campus Virga Jesse in Hasselt of in het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder. Dat kan doorlopend van 9u tot 16u.”

Is het eigenlijk de schuld van mijn ouders?

Op die vraag zal dr. Pieter Koopman, cardioloog en geneticus bij Jessa en het Hartcentrum Hasselt uitvoering antwoorden op de infoavond die plaatsvindt op maandag 14 oktober. Je krijgt er ook andere tips over hoe je kan omgaan met cholesterol. Locatie: Salvator (aula schoolgebouw), vanaf 18u30 tot 20u45. Deelname is gratis, maar inschrijven wel verplicht via www.hartcentrumhasselt.be/cholesterol.