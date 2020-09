Kwartet uit Tsjetsjenië riskeert drie jaar cel voor in coma slaan van man in Hasselt Birger Vandael

23 september 2020

18u09

Op 6 augustus 2015 rond 4 uur ‘s ochtends escaleerde een caféruzie tussen vier mannen uit Tsjetsjenië en een man van Marokkaanse origine. Het kwam tot een zware vechtpartij in de stationsbuurt, waarbij het slachtoffer op een borduursteen terecht kwam met zijn hoofd. Hij belandde in coma en is levenslang arbeidsongeschikt. De burgerlijke partij vraagt dan ook een schadevergoeding van 320.000 euro. Van de beklaagden kwam maar één persoon zelf opdragen, één andere man werd vertegenwoordigd. De procureur sprak van “buitensporig geweld” en vorderde voor iedereen drie jaar cel. Vonnis op 7 oktober.