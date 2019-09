Kwart stijging van Limburgse patentaanvragen Dirk Selis

03 september 2019

15u24 0 Hasselt In 2018 dienden de Limburgse ondernemingen 117 aanvragen in om ideeën, producten of diensten te beschermen met een Europees patent. Dat is een stijging van 26% in vergelijking met vorig jaar, de grootste stijging van alle Vlaamse provincies. “Onze provincie zit weliswaar nog steeds onder het Vlaams gemiddelde. Daarom breiden we onze ondersteuning verder uit”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg.

Na een sterke terugval van het aantal aanvragen in 2017, zijn de nieuwe cijfers alvast een opsteker. Limburg is geen Vlaams koploper. In Vlaanderen zijn respectievelijk Antwerpen, Vlaams Brabant en Oost-Vlaanderen de provincies waar het meest patentaanvragen werden gedaan. De stijging van het aantal aanvragen groeide wel het meest in Limburg (+25,8%). “Limburg is een provincie met overwegend meer KMO’s dan in andere provincies. Door de afwezigheid van extreme uitschieters in onze provincie, zoals Solvay, Umicore en Imec, blijft Limburg dus ‘laag’ scoren”, verklaart Johann Leten die positie. Met 1482 patentaanvragen, vertegenwoordigt Vlaanderen zo’n 62,9% van alle Europese patentaanvragen in ons land. Het Vlaams gewest staat als regio op de elfde plaats van de Europese regio’s met het grootste aantal patentaanvragen.

Redding

Albert Klingeleers, CEO van Hengelhoef Concrete Joints, benadrukt het belang van een goed patent. De onderneming in Genk ontwikkelde een unieke uitzetvoeg voor industriële betonvloeren. “Het Europese patent was onze redding. In 2010 vielen we terug tot 30% van onze omzet en als reactie zijn we ons gepatenteerd product gaan commercialiseren. Dat bleek een succes. Vandaag hebben we al 600 kilometer uitzetvoeg geleverd in meer dan 40 landen.” Zijn boodschap naar andere ondernemers is duidelijk: “Laat je zeer goed begeleiden bij het patenteren van je idee, product of dienst. Een goed patent opstellen is een kunst en kan je heel wat problemen besparen.”