Kuringse (47) praat over afwijking in ‘Durf te Vragen’ BVDH

30 september 2019

10u48 1 Hasselt Dinsdagavond komt de Kuringse Bertje (47) in het VRT-programma ‘Durf te vragen’ aan het woord. Zij praat over haar genetische afwijking en geeft het antwoord op de vragen van Vlamingen.

Siska Schoeters ontvangt in een nieuwe Durf te vragen dinsdagavond zeven rolstoelgebruikers in een lege televisiestudio. Zij antwoorden op niet evidente vragen van Vlamingen zoals “Moet ik mij bukken als ik tegen jou spreek?”, “Gaat dat nog, seks?” of “Leef je alleen van de ziekenkas?” Wereldwijd maken mensen in een rolstoel 15% van de bevolking uit, maar toch stoot deze grote groep in het dagelijkse leven vaak op hindernissen en vooroordelen.

Signalen naar hersenen verstoord

Bertje zit al zes jaar permanent in een elektrische rolstoel. Na de bevalling van haar tweede dochter in 2001 merkte ze dat het sporten alsmaar moeilijker werd. Ze verloor haar evenwicht en kon niet meer stappen. De dokters stelden bij Bertje een genetische afwijking vast waardoor de signalen die haar hersenen naar haar lichaam sturen, zwaar verstoord zijn. Bertje moest haar job als secretaresse opgeven en woont nu met haar man in een aangepast huis in Kuringen.

‘Durf te vragen’ komt om 20.40 op één.

Meer over Bertje

gezondheid